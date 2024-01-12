رسالة هشام ماجد لزوجته في عيد ميلادها.. مفاجأة غير متوقعة من «ماظو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت شخصية هشام ماجد في مسلسل «اللعبة» بعيدة تمامًا عن الرومانسية مع زوجته، وهو ما فاجأ الجمهور عندما وجه رسالة رومانسية لزوجته عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، احتفالًا بعيد ميلادها، لتنهال عليه التعليقات من متابعي مسلسله الشهير: «ماظو طلع رومانسيًا»، وكان الاحتفال بعيد ميلادها من خلال رحلة إلى أحد البلدان الأجنبية، في وسط الطبيعة، والتقاط الصور الرومانسية.

رسالة هشام ماجد لزوجته في عيد ميلادها

وفي مكان مُمتلِئ بالطبيعة الجبلية والبحار، شارك الفنان هشام ماجد صورًا تجمعه بزوجته نيبال، يحتفل بها بعيد ميلادها، ووجه إليها رسالة رومانسية فاجأت جمهوره، وعلّق عليها قائلًا: «عيد ميلاد سعيد زوجتي العزيزة اللذيذة».

وجاءت تعليقات الجمهور: «مازو طلع رومانسي متنكر»، «شيماء عندها علم بالكلام ده»، «تقريبا كده كل الستات الحلوة واللذيدة برج الجدي، ماشاء الله ربنا يحفظكم يا رب، ويبارك لكم في بعض، كل سنة وانتوا طيبين وبألف خير».

رسائل رومانسية سابقة

ولم تكن المرة الأولى التي يوجه فيها الفنان هشام ماجد رسالة رومانسية لزوجته، ففي لحتفال سابق بعيد ميلادها في عام 2020، نشر صورة رومانسية صورة، وهو يحمل زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلًا: « يد ميلاد سعيد للسيدة الأولى.. وبإذن الله الأخيرة في حياتي.. حبيبتي يا أم البنات يا شايلاني.. آه والله متصدقوش الصورة».