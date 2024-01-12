6 أطعمة سحريّة تقضي على الجوع أثناء صيام أول أيام رجب.. احرصي عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

صيام أول أيام شهر رجب، الذي يبدأ بعد ساعات قليلة، عادة لدى الكثير من الجدات وربات البيوت، وبحسب دار الإفتاء، فإن صيام هذه الأيام مستحب، لذلك، لمن ينوين الصيام، هناك 6 أطعمة تشعرك بالشبع يمكن تقسيمها إلى وجبات، مثل تناول الجبنة القريش على السحور أو البطاطس المسلوقة، كما يمكن تناول الخضروات معها، بالإضافة إلى أهمية الفول في هذه الوجبة، وفي وجبة الإفطار، يمكنك تناول الشوربة أو ما تريدين تناوله معها، وتلك العناصر من شأنها أن تشعرك بالشبع أيام الصيام، بحسب موقع «هيلث لاين».

6 أطعمة تساعدك على الشبع في الصيام

ويبدأ أول أيام شهر رجب في الساعات المقبلة، لذلك يمكنك وضع جدول أكلات مكون من 7 عناصر غذائية موفرة وموجودة في بيتك، بدايتها من الجبنة القريش، قال عنها عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«هن» إنها تمد الجسم بالبروتين وتساعد على الشبع، كما أنها محدودة السعرات الحرارية.

- البطاطس المسلوقة، يمكنك تناولها مع الخضروات في السحور أو تناولها في الإفطار، لأنها تحتوي على البروتين والألياف، التي تساعد على الشعور بالشبع.

- أمّا البيض فهو غني بالبروتينات، ويمنح الجسم القيمة الغذائية التي يحتاج إليها، لذلك احرصي على أن يكون في وجبتك سواء في الإفطار أو السحور.

- في الإفطار خلال صيام أول أيام شهر رجب، احرصي على وجود الشوربة أساسية في وجبة الإفطار، فهي تساعدك على الشبع أكثر من بعض الأغذية الأخرى، ومثال على ذلك، شوربة الكوسة.

- ولا مانع أيضًا خلال صيام شهر رجب، من أن يتكون إفطارك من السمك والأرز، لأنه غني بالبروتينات والأحماض الدهنية «أوميجا 3»، ويحقق شبعًا طويلًا، لا يجعلك تأكلين مرة أخرى.

-احرصي في كل وجبة خلال أيام الصيام على تناول الخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن، لأنها تسيطر على الجوع، من خلال عملية هضم البروتينات بشكل أبطأ من الكربوهيدرات.

وجبة شتوية تساعد على الشبع

ويعتبر العدس من البقوليات الشتوية التي تساعد على الحفاظ على الشبع، لفترات طويلة، لأنه غني بالألياف وكذلك البروتين، ويعمل على هضم البروتينات بشكل أبطأ من الكربوهيدرات.