الأنسولين الذكي بديل الحقن اليومية .. هل ينهي معاناة مرضى السكري؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ابتكر الباحثون في جامعة جيجيانج الصينية أنسولين ذكي يستجيب لمستويات السكر في الدم، وهو ما يساعد على توفير تحكم لمدة أسبوع دون أي حوادث انخفاض نسبة السكر في الدم، وتمت تجربة هذا الاكتشاف على الفئران وحيوانات المختبر الصغيرة، وعند اعتماده رسميا يفتح الأنسولين المجال لمرضى السكري لأخذ تلك الحقن مرة واحدة في الأسبوع، بحسب ما نشره موقع New Atlas.

ما هو الأنسولين الذكي؟

ونشر موقع New Atlas نقلًا عن دورية Nature Biomedical Engineering، دراسة توصلت إلى الحقن الأنسولين الذكي بديل الحقن اليومية، موضحين أن مريض السكري يعاني من الآلام، بسبب الحاجة إلى حقن الأنسولين بشكل يومي، والهدف من العلاج ببدائل الأنسولين الحفاظ على مستويات السكر الطبيعية في الدم BG، ورغم أنه نظام فعال، فإن الجمع بين الأنسولين التقليدي في العقارات طويل المفعول مع جرعات من الأنسولين سريع المفعول أو الحديث الذي يتم تناوله مع الوجبات، يمكن أن يكون مرهقا جدا لمرضى السكر بسبب عدد الحقن التي يحتاج إليها مريض السكري بشكل يومي.

حقنة أنسولين ذكية

وقالت الدكتورة هايدي فايز، استشاري الباطنة والغدد الصماء، لـ«هُن»، إن المادة الفعالة في الحقن الذكية بنسبة كبيرة تعمل على تحقيق استهداف الخلايا المضادة لمرض السكري، من خلال الأجسام المضادة، وبشكل عام يمكن أن يؤدي الأنسولين الذكي إلى نتائج فعالة.