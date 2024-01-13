بعد تحقق نبؤاتها بضرب اليمن.. أبرز توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع بداية العام الجديد 2024، يحرص العديد من الأشخاص على متابعة عالم الأبراج والفلك، وخصوصًا ما كشفت عنه العرافة ليلى عبداللطيف خلال تصريحاتها المتعددة عبر قناتها الشخصية على يوتيوب.

كما تزداد عمليات البحث عن أبرز ما تتنبأ به لعام 2024، ونرصد في التقرير التالي أبرز تصريحاتها المهمة خلال العام منذ بداية شهر يناير.

1- تنبأت بوقوع زلازل وحدث مجاعات وحروب عالمية ضحمة وخاصة في الشرق الأوسط.

2- تنبأت ليلى عبداللطيف بحدوث زلزال قوي وموجة تسونامي خطيرة، وهذا ما حدث في اليابان مع بداية عام 2024، وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الإذاعة اليابانية.

3- "عام 2024 سيكون بداية الجوع وسوء التغذية في أكثر من دولة في العالم وخاصة آسيا وأفريقيا وأفغانستان وغانا والسودان.

4- موسم الشتاء القادم سيكون الأخطر على العالم والبشرية، لأنه يتزامن مع موجات برد وثلوج بشكل غير متوقع على بعض الدول العربية والأجنبية، وخصوصًا مع بداية ظاهرة نينو.

5- "زحمة شديدة على محطات الوقود وأزمة الكهرباء تتشدد في أكثر المناطق اللبنانية مجددا"

6- " ضرب أحد الدول العربية وهذا ما حدث في اليمن أمس، من قبل بريطانيا وأمريكا".

7- سيشهد العالم المزيد من الحرائق، وقد يكون أغلبها مقصوداً وبشكل إجرامي ومنظم.

8- عودة المظاهرات مجددا في المناطق اللبنانية خلال الفترة القادمة.