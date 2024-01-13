تناول الموز ليلا.. حل طبيعي لمشاكل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في النوم ليلًا، ما يؤثر سلبًا على أنماط النوم الصحية، وعدم الحصول على الساعات الكافية من النوم، يزيد من المشكلات الصحية، ولكن هناك أطعمة تناولها ليلا يساعد في حل هذه المشكلة بصورة طبيعية.



ويشير الدكتور "سيرغي أغابيكان"، إلى أن الأرق ليس مجرد حالة مزعجة، بل يشكل خطورة على الصحة، حيث يزداد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بين الذين يعانون من الأرق بنسبة 69 بالمئة. كما يزداد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 30 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك يسلب الأرق في المتوسط 10 سنوات من عمر الإنسان. فكيف نستعيد جودة النوم؟، حسب ما ذكره "فيستي. رو".

الموز يساعد على تجاوز اضطرابات صحية ونفسية

ووفقا له، لقد أثبتت علاجات غير دوائية فعاليتها في مكافحة الأرق. من بين هذه الوسائل تمارين التنفس، والنظافة، وتجنب استخدام الأجهزة الذكية قبل ساعة من الذهاب إلى السرير، وبعض الأطعمة مفيدة. أما بالنسبة للطعام، فيجب أن تكون وجبة العشاء الدسمة قبل موعد النوم بأربع ساعات، ويسمح قبل موعد النوم بساعتين بتناول وجبة خفيفة فقط، نقلا عن روسيا اليوم.

ويستطرد: ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبة العشاء، مثل الأسماك غير الدهنية، لحم الديك الرومي والبيض الغنية بالتربتوفان- حمض أميني يتحول في الجسم إلى الميلاتونين (هرمون النوم الليلي).

ويمكن أيضا تناول الزبادي، حيث ثبت أن منتجات الألبان تساعد على تحسين النوم من خلال تاثيرها في ميكروبيوم الأمعاء. كما يمكن تناول الموز.

ويقول أغابكين موضحا: "إن البقع الداكنة التي تظهر على الموز، هي هرمون الميلاتونين - الذي ينتجه الدماغ عندما يغفو الإنسان".



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