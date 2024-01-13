ماذا تعني البقرة الكبيرة في الحلم؟.. 5 أشياء تنتظرك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد الأحلام مؤشرًا لما يمكن أن يحدث للحالمة في مستقبلها، مثل رؤية الحيوانات التي قد تكون نذير شؤم أو فرح، أمّا رؤية البقرة الكبيرة في الحلم، فهي تحمل دلالات عديدة ومبشرة بالخير المنتظر، وتمثل تعويضًا عن الحالة السيئة التي عاشتها الحالمة.

تشير رؤية البقرة الكبيرة أو السمينة في المنام إلى العديد من دلالات الخير، إذ تعتبر أقوى رموز البشارة والفرج القريب من الله تعالى، وتعويضًا للحالمة عما رأته في حياتها من حزن ومتاعب الحياة، وليست البقرة فقط بل كل الدواب السمينة تشير رؤيتها في الأحلام إلى الخير الوفير والرزق الكبير، حسب كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين.

دلالات وجود البقرة السمينة في حياة الحالمة

ترمز البقرة السمينة في منام الحالمة، إلى مجموعة من التغييرات والتحولات الإيجابية، التي سوف تطرأ على حياتها، وتبدلها إلى حال أفضل، حتى أن أكل لحم البقر المشوي في المنام له دلالة خير، ويشير إلى الرزق الوفير الذي ستتمتع به الحالمة، أما أكل لحم البقر النيء، فيشير إلى الأخطاء التي ترتكبها الحالمة دون أن تشعر، بل إنها تتباهى بما تفعله أمام الجميع.

5 أشياء ترمز إليها رؤية البقرة السمينة في المنام

وبحسب «ابن سيرين»، فإن هناك 5 أمور تشير إليها رؤية البقرة السمينة في المنام، وهي: