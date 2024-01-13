عاجل.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات.. 6 نصائح لهذه الفئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشهد شهر طوبة انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة، وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية، إذ يضرب منخفض جوي البلاد خلال الساعات المقبلة، تتضرر منه بعض الفئات على رأسها مرضى الحساسية والربو، لذلك لابد من معرفة 6 نصائح مهمة وضرورية لهم في الساعات المقبلة.

6 نصائح مهمة لمرضى الحساسية

ومع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد مع المنخفض الجوي، قدّم الدكتور امجد الحداد في تصريحات لـ«هن» نصائح لمرضى الحساسية، منها:

- ارتداء مرضى حساسية الجيوب الأنفية الكمامات.

-ضرورة تناول السوائل الدافئة مثل الينسون والجنزبيل والقرنفل.

-تقليل السكريات للحفاظ على الجهاز المناعي.

-النوم الصحي.

وبحسب مايو كلينك يمكن إذا ساء الأمر مع مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، يمكن استنشاق بخار الماء الدافئ، ضع منشفة على رأسك عند استنشاق الهواء الرطب الصاعد من وعاء به مياه دافئة أو متوسطة السخونة. أو خُذْ حمامًا دافئًا واستنشِق الهواء الدافئ الرطب.

- قم بتغطية الوسائد والمراتب بأغطية مقاومة للحساسية، واغسل الفراش أسبوعيًا بالماء الساخن ثم جففه على أعلى درجة حرارة.

- إذا لم تتمكن من إزالة السجاد في منزلك، قم بتنظيفه بالمكنسة الكهربائية بانتظام لإزالة عث الغبار الذي يعيش في السجاد والمفروشات.

نصائح أخرى لمرضى الحساسية

في الطقس السيئ للمنخفض الجوي، استخدام جهاز ترطيب الهواء إذ يتسبب الهواء الجاف في جفاف الممرات الأنفية، والتي تصاب بالالتهاب بسهولة أكبر بسبب مسببات الحساسية.

- قم بتحميم الحيوانات الأليفة بشكل متكرر لأنها تبقى أيضًا في الداخل أكثر خلال أشهر الشتاء الباردة، نظرًا لأنه وبر الحيوانات الأليفة وليس الفراء.

- يجب إغلاق النوافذ جيدا حتى لا يدخل منها الغبار، وأيضا الحرص على البعد عن النوافذ.