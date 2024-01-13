طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون دقيق وببيضة واحدة.. وصفة صحية بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يلجأ كثيرون لتحضير كيكة مخفضة السعرات الحرارية، بدلًا من الأنواع المعروفة، من خلال استخدام بدائل صحية مثل طحين اللوز أو طحين الشوفان، واستبدال السكر بالعسل أو المحليات الصناعية.

ويمكن أيضًا استخدام مكونات منخفضة الدهون، مثل زبدة اللوز، بدلاً من الزبدة العادية، أو إضافة الفواكه المقطعة أو الزبيب أو الفانيليا أو حتى شوكولاتة دارك، أو نكهة طبيعية دون زيادة في السعرات الحرارية.

كيكة الشوكولاتة بدون دقيق وببيضة واحدة

وتعد كيكة الموز بالشوكولاتة من الحلويات والمخبوزات مخفضة السعرات الحرارية، مع مذاق لذيذ ومميز، ونقدم إليكِ طريقة تحضير كيكة بالموز بالشوكولاتة بدون دقيق، وبمكونات بسيطة، وغير مكلفة ومنخفضة السعرات الحرارية، وفقا لعديد من الشيفات.

المكونات:

موزة واحدة ناضجة.

بيضة واحدة.

عسل أبيض للتحلية.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز (بيكنج باودر).

رشة من الملح.

شوكولاتة داكنة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون دقيق

- سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتحضير قالب الكيك.

- احضري وعاء، واهرسي الموز جيدًا، ثم ضيفي البيضة وفانيلا وامزجيهما جيدًا.

- ضيفي العسل والزيت وامزجي المكونات جيدًا.

- في وعاء منفصل، امزجي الكاكاو وملعقة البيكنج باودر والقرفة ورشة الملح.

- ضيفي المكونات الجافة تدريجيا إلى مزيج الموز والبيض، واخلطيها جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

- ضعي قطع الشوكولاتة الداكنة، وامزجي جيدًا.

- صبي العجينة في القالب المستعد واخبزيها في الفرن لمدة حوالي 25-30 دقيقة، أو حتى تختبر الكيكة بواسطة سكين وتخرج نظيفة.

- اتركي الكيكة تبرد قليلاً قبل قطعيها وقدميها.

- تمتعي بالمذاق اللذيذ لكيكة الموز بدون دقيق.