اسرار تخزين الملوخية من السنة للسنة.. اعرفي إزاي تاكليها خضرا في الشتا 

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الملوخية الخضراء من الوجبات التي يحبها كثيرون في المجتمع، لكن العثور عليها خضراء في فصل الشتاء يعد مستحيلاً، لكن بخطوات الشيف شربيني يمكن الحصول على الملوخية الخضراء في الشتاء، من خلال تخزينها بطريقة تجعلك تحافظين على أوراقها من العام للعام، والحصول عليها في العام التالي بأوراق غير جافة.

أسرار تخزين الملوخية من السنة للسنة

ولتخزين الملوخية من السنة للسنة، تنصح الشيف نجلاء الشرشابي بالخطوات التالية:

- أولا انزعي أوراق الملوخيّة عن السيقان، واغسليها جيّدا للتخلص من الأوساخ العالقة بها، ويستحب غسلها لأكثر من مرتين.

في الخطوة التالية لتخزين الملوخية من السنة للسنة، تفرم الملوخية الخضراء جيدا بالفرامة الخاصة، أو بالمخرطة أو باستعمال الخلاط الكهربائي.

والسر وراء احتفاظ أوراق الملوخية بلونها الأخضر، توضع كمية من الماء البارد في إناء عميق، ويُضاف إليه عصير نصف ليمونة، وملعقة سكر، وتذوب المكونات جيدا، ثم تُضاف الملوخية المفرومة إلى هذا الماء، وتقلَب بلطف حتى تختلط المكونات كلها، ومن بعد ذلك تُقسَم إلى كميات وتوضع في أكياس الفريزر بعد تفريغها جيدا من الهواء.

وأخيرا تُرص الملوخية في أكياس الفريزر وتُستخرج عند الاستخدام.

طريقة أخرى لتخزين الملوخية لمدة عام

وحتى تحتفظي بالملوخية من السنة للسنة، تنصح «الشرشابي» بتقطيع الملوخية من العيدان وتغسل جيدا ثم تترك فى المصفاة حتى تجف تماما.

- ثم تعرض الملوخية للهواء الجاف وتوضع الفوطة على الملوخية بعد غسلها، وبعدها تترك الملوخية حوالي 5 دقائق ثم تخرط جيدا.

- في الخطوة التالية من اسرار تخزين الملوخية من السنة للسنة، يوضع إناء به ماء على النار ويضاف إليه ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وكزبرة ناشفة مطحونة ورشة سكر مع التقليب جيدا، ثم توضع الخلطة السابقة على الملوخية ثم تحفظ في أكياس مصنوعة من نوع بلاستيك جيد يناسب تخزين الأطعمة ثم ادخليها في الفريرز، ويمكن حفظها لعام كامل.

طريقة تخزين الملوخية بالبيكينج بودر

ومن أسرار تخزين الملوخية خضراء من السنة للسنة تحتفظ بلونها الناصع، يمكن اللجوء لهذه الحيلة:

تفصل الملوخية من العيدان ثم تخرط جيدا باستخدام المخرطة، وبعدها يضاف إليها القليل من البيكنج بودر عليها ملعقة واحدة من البيكنج بودر أو بيكربونات الصوديوم، لكل كيلو من الملوخية الخضراء.

وفي الخطوة التالية تقلب الملوخية جيدا مع البيكينج بودر أو بيكربونات الصوديوم، وذلك لكي تحافظي على لون ومذاق الملوخية خضراء لفترة طويلة ومكن حفظها في تلك الحالة في الفريزر لفترة طويلة جدا.

وبتلك الطريقة تمكنك من تخزين وحفظ الملوخية من شهر إلى 6 أشهر، وسوف تعطيكي نفس المذاق واللون كالطازجة تماما.