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احذري البنس السوداء.. تؤدي إلى تساقط الشعر ومشكلات أخرى

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القاهرة - سمر حسين - صحة

البنس المعدنية السوداء

بنس الشعر المعدنية السوداء منتشرة بشدة بين الفتيات، ولا يخلو منها أي منزل أو صالون تجميل، ومع ذلك، فإن تلك البنس تشكل خطورة بالغة على الشعر، إذ يمكن استخدامها بطريقة خاطئة، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة الشعر، وفقًا لما صرحت به الدكتورة حنان الكحكي، استشاري الأمراض الجلدية في تصريحات خاصة لـ «هن»، وفيما يلي نوضح مدى خطورة البنس المعدنية السوداء على الشعر.

ماذا تفعل البنس المعدنية السوداء في الشعر؟

تتسبب البنس المعدنية السوداء في تساقط الشعر، وتقليل كثافته بشكل ملحوظ، كما تؤدي إلى ظهور فراغات واضحة في مقدمة الرأس أو وسطه، عند استخدامها بطريقة خاطئة، أو حتى عند الإفراط في استخدامها، وفيما يلي سنوضح متى تكون البنس المعدنية السوداء خطرة على الشعر.

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بنس سوداء ذات رؤوس حادة

أطراف البنس الحادة، حين تخرج منها رأسها الملساء، تتسبب في تقصف الشعر بشكل واضح، إذ تقوم بنتشه وتقطيعه، بجانب شده مما يؤدي إلى التساقط، فعليك تغيير بنسك فور فقد القطعة الملساء العلوية.

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استعمال البنس على شعر مبلل

من المخاطر التي يتعرض لها الشعر، استعمال البنس المعدنية السوداء على شعر مبلل أو به رطوبة، حيث تعمل البنس على شده، ومع ثقله بالمياه، يتعرض الشعر للتساقط بصورة سهلة، إذ أن الشعر يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبلل.

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ارتداء البنس بالجهة العكسية

الطريقة الصحيحة لارتداء البنس المعدنية، هي وضعها بالناحية الأمامية، فاحذري وضع البنس بالجهة المعاكسة للشعر، إذ تضر بصحة البصيلات، إذ يعمل ذلك على شد الشعر، وبالتالي  يؤدي لتساقط الشعر، مما يقلل كثافته بالوقت.

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وضع البنس بجميع أنحاء الشعر

الشعر يتعرض للشد بطريقة مبالغ فيها، حين يتم وضع الكثير من البنس به في كل الاتجاهات، مما يؤدي إلى تقصفه، وسقوطه، والعبث بكثافته.

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ارتداء البنس المعدنية لفترات طويلة

ترك البنس المعدنية السوداء في الشعر لفترات طويلة، يمثل خطورة كبيرة على كثافة الشعر، إذا أنها تكون جاذبة الشعر بأطرافها، ما يدل على شده لفترة طويلة، وذلك الشد يعمل على  ضعف البصيلات، وبالتالي تساقط الشعر بغزارة، متسببًا في ظهور فراغات بالشعر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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