«الإفتاء» تحذر السيدات من الاستثمار بالذهب في هذه الحالة.. هذا الأمر ضروري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الادخار في الذهب هو ملاذ العديد من السيدات، خاصة بالأرياف والقرى، إذ يعد مشروع استثماري للكثير منهن، لا يحتاج دراسة جدوى بقدر ما يتوقف على عامل التوقيت، من الشراء والانتظار للمدى البعيد للبيع والاستفادة بفارق السعر.

ربما بات أمر ادخار الذهب سمة متوارثة بين الأجيال، تعتقد العديد من السيدات إنه «مستقبل آمن» على المدى البعيد، مها اختلفت أسعاره، لذا تعد متابعة أخبار الذهب من أولويات النساء، سواء للزينة أو للادخار والاستثمار فيه.

وعلى الرغم من أن ادخار الذهب أمر تسير على نهجه الكثير من السيدات، إلا أن البعض منهن قد يغفل أمرًا ضروريًا، قد يحملهن ذنبًا كبيرًا، كانت حذرت منه دار الإفتاء مرارًا وتكرارًا.

الإفتاء تحذر السيدات من ذنب كبير

وتقع العديد من السيدات في خطأ كبير وهو ادخار الذهب دون إخراج زكاة عنه من كل عام، وفقًا لبعض الشروط التي حددتها دار الإفتاء مرارًا وتكرارًا، مُحذرة من ادخاره بهدف الاستثمار فيه دون إخراج الزكاة عنه.

فهناك زكاة مال تخرج عن الذهب أيضا، الذي يمر عليه «حولا كاملًا» أي عام على شرائه، وهو الذهب التي تدخره النساء من سبائك ومصوغات وجنيهات، بهدف الادخار وليس الزينة.

الاستثمار في الذهب لا يجوز إلا بهذا الأمر

كانت دار الإفتاء المصرية، أكدت إن هناك زكاة مال على الذهب الذي تدخره النساء، وهو زكاة واجبة، على الذهب المُعد للتجارة أو الادخار، ولكن بشرط أن يكون مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك»، فيُخرج عنه ربع العشر وذلك في كل عام.

وأوضحت «الإفتاء» كيف يتم حساب مقدار الزكاة، وذلك من خلال حساب مقدار الذهب، ثمّ يضرب في سعر الجرام، وبعد النتيجة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، بمعنى 2.5%.

ما أنواع الذهب الذي يخرج عنه الزكاة؟

الذهب الذي تشتريه للادخار.

السبائك الذهبية التي تدخرها النساء.

شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه.

إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب يخرج وقتها عليه الزكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.

الذهب الذي تتزين به النساء، ولكن بنيتها ادخاره وبيعه للاستثمار فيه.

وأوضحت «الإفتاء» أنّ الذهب الذي تشتريه للزينة أو للاستعمال الشخصي، لا تجب عليه الزكاة حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.

سبب عدم إخراج الزكاة عن ذهب الزينة

كان الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أجاب من قبل، عبر الموقع الرسمي للدار، عن السبب الشرعي في عدم إخراج المرأة زكاة على ذهب الزينة، أي الذي ترتديه، موضحًا أن الزكاة عادة تخرج على الأموال، التي يكون فيها زيادة، وهو شرط غير متوفر في الذهب، الذي يستخدم كحُلى في الزينة.