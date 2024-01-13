الرضاعة الطبيعية المبكرة.. مهمة لنمو الطفل بصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت دراسة حديثة، تكشف أن المداومة على الرضاعة الطبيعية، تساعد الرضع خلال أول 3 أشهر في نموهم بشكل صحي، وتقلل من خطر إصابتهم بالسمنة خلال مرحلة الطفولة.

وفي حين أظهرت دراسات سابقة أن الرضاعة الطبيعية قد تحمي الأطفال من السمنة وغيرها من الحالات المزمنة، إلا أن هذه العلاقة لم تتم دراستها كثيراً لدى النساء المصابات بالسمنة، وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.

وتلقي نتائج التي أجريت في جامعة ميتشغان الضوء على أن كل شهر إضافي من الرضاعة الطبيعية، بعد مرور الأشهر الـ 3 الأولى، سواء كانت كمية الحليب ثابتة أو حصرية، قد يساهم في انخفاض الوزن، في وقت لاحق من مرحلة الطفولة، كما أن هذه الفائدة تنطبق على أبناء الأمهات اللاتي عانين من السمنة قبل الحمل، نقلا عن موقع 24.

ونظر الباحثون خلال الدراسة في قياسات الوزن لـ 8134 زوجاً من الأمهات والأطفال في 21 موقعاً في 16 ولاية أمريكية وبورتوريكو.

وفحصت الدراسة حالتين للرضاعة الطبيعية: ما إذا كانت الأم قد أرضعت رضاعة طبيعية، أو ما إذا كانت الأم ترضع الطفل رضاعة طبيعية حصرية عند عمر 3 أشهر، ويشمل ذلك الرضاعة الطبيعية، التي تسمح بمصادر غذائية أخرى.

وارتبطت الرضاعة الطبيعية الحصرية بعد 3 أشهر بانخفاض وزن الطفل فقط بين النساء اللواتي كان مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل، ضمن المعدل الطبيعي.

أما انخفاض وزن الطفل بالنسبة للأمهات اللاتي لديهن زيادة في الوزن، فارتبط بأن تستمر الرضاعة الطبيعية لما بعد 3 أشهر.



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