حسام موافي يكشف عن علامة في لسان السيدات تشير إلى الإصابة بمرض خطير

القاهرة - سمر حسين - صحة

تكشف بعض العلامات التي تظهر على اللسان عن احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة، وتستلزم إجراء التحاليل والفحوصات للتأكد من وجود مشكلات طبية يمكن السيطرة عليها في بدايتها، حتى لا تتفاقم، وكشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن علامة تظهر في لسان النساء تشير إلى احتمالية الإصابة بمرض خطير.

تحذير من علامة في اللسان تشير إلى مرض خطير

وحذر حسام موافي، من اختلاف لون اللسان عن الطبيعي، خاصة عند تحول لونه إلى الأزرق المائل للبنفسجي، وفي هذه الحالة يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور: «مينفعش السيدات لما يلاقوا لون لسانهم اتغير وبقى أزرق يسكتوا، لأن دا ممكن يكون إشارة للإصابة بمرض خطير، ولازم يستشيروا الدكتور فورًا».

اللون الأزرق في اللسان مؤشر لمرض خطير

وبحسب حسام موافي، فإن تحول اللسان إلى اللون الأزرق المائل للبنفسجي، يشير إلى الإصابة بجلطة دموية في الشريان الرئوي، بأقرب وقت ممكن، والانتظار حتى حدوث الجلطة، يزيد من المخاطر الجسيمة التي يمكن أن تصاب بها السيدات، خاصة مع عدم قدرتهن على التنفس بشكل طبيعي: «ممكن في أي وقت تحصل جلطة في الرئة، عشان كدا بأكد إن أول ما اللسان يبقى لونه أزرق، لازم نروح للدكتور على طول، عشان نمنع الكارثة الطبية دي إنها تحصل».

نصائح للسيدات عند ظهور علامات غريبة

وقدم حسام موافي، عدة نصائح للسيدات، فيما يخص العلامات التي تظهر على الجسد، إذ يجب متابعتها جيدًا، لأنها تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة، لا يمكن علاجها فيما بعد.