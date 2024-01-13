طريقة سهلة لتحضير الزبادي بالمنزل.. «في خطوتين فقط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الزبادي من الوصفات الأساسية على الإفطار، ويمكن تناوله كعشاء خفيف، ويفضل تحضيره في المنزل، بمكونات متوفرة وطريقة مبسطة، وتقدم «هن» في السطور التالية وصفة مضمونة.

مقادير تحضير الزبادي للشيف نجلاء الشرشابي، برنامج «على قد الإيد»، على قناة cbc sofra:

1 كيلو من الحليب.

1 علبة من الزبادي.

1 ملعقة من النشا.

قشطة وش اللبن أو قشطة علب.

طريقة تحضير الزبادي للشيف نجلاء الشرشابي:

تبدأ الخطوة الأولى بوضع الحليب على النار، وتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم وضعه في إناء آخر حتى يصبح دافئًا.

الخطوة الثانية لتحضير الزبادي

أما الخطوة الثانية بذوبان النشا مع الحليب، ووضعه في الخلاط مع خليط الحليب المضاف إليه المكونات الأخرى وإضافة القشطة، يتم مزج المكونات جيدًا، وتوزيعها في قوالب مخصصة لعمل الزبادي، أو في أواني فخارية صغيرة، ويوضع في فرن دافئ حتى يتماسك.

نكهات مختلفة للزبادي

يمكن إعداد الزبادي بنكهات مختلفة، مثل إضافة صوص فراولة ليصبح زبادي بنكهة الفراولة، أو كاكاو خام لاضفاء طعم الشيكولاتة على الزبادي.