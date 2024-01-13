مفاجأة في توقعات ليلى عبد اللطيف بعد تحقيق نبوءاتها.. ما المقابل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بسبب تحقق تنبؤاتها وتوقعاتها حول العالم، خاصة بعد وقوع زلزال مدمر في اليابان، لتلاحقها العديد من الشائعات التي ردت عليها خلال مقطع فيديو.

لا تستطع ليلى عبد اللطيف أن تقدم تفسيرًا لتوقعاتها بما يحدث حولها، لأنها تعتبر ذلك إلهامًا وهبة، فقد تخطيء في توقعاتها أحيانًا، لأنها ليست منجمة كما يطلق عليها البعض، بل لديها خبرة واسعة بعلم الأبراج ليس أكثر من ذلك، بحسب حديثها في فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا لست منجمة فالمنجمون هم علماء الفلك ولست عرافة أيضًا».

مقابل توقعات ليلى عبداللطيف

تعتبر عبداللطيف أن التوقعات مصدر رزق لها، لأن مهنتها الأساسية خبيرة بعلم الأبراج، لذا فمن الطبيعي حصولها على مقابل مادي نظير ما تتوقع به، فيما يخص الأفراد أو فئات معينة أو شركات، أو الأحداث المتوقعة في دولة ما، سواء داخل الوطن العربي أو خارجه: «لا يوجد شخص يعمل دون مقابل أو نظير مادي».

تضع ليلى عبداللطيف طريقة للتواصل معها، عبر حسابها الرسمي على «يوتيوب»، وتدعو الناس للاتصال من أجل قراءات خاصة وتوقعات شخصية بمقابل مادي.

طريقة التواصل مع خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف

ولم تدرس ليلى عبداللطيف السياسة، على الرغم من صدق بعض التوقعات الخاصة بهذا المجال، وتحقيقها على أرض الواقع، ويرجع ذلك إلى توقعها بناءً على المؤشرات الموجودة، وخبرتها بعلم الأبراج.