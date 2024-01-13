«طبيعي وسعره رخيص».. اصنعي «ليب جلوس» أفضل من أغلى الماركات في منزلك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الليب جلوس أو ملمع الشفاه، بات يستعمل يوميًا بواسطة الفتيات أو السيدات، حيث يترك مظهرًا لامعًا وممتلئًا بشكل جذاب، وإذا كان ذو جودة عالية يعمل كمرطب ومغذٍ، وبات من السهل صناعته في المنزل بطريقة بسيطة للغاية وخالية من الإضافات، ما يوفر عليك المبالغ الطائلة التي يتم دفعها مقابل شراء ليب جلوس ذو جودة عالية من إحدى الماركات الشهيرة، ووفق موقع Master Class نعرض عليكي كل ما يخص صناعة الليب جلوس.

مكونات صناعة ملمع الشفاه

هناك بعض المكونات الأساسية لتحضير الليب جلوس أهمها، شمع العسل، بالإضافة إلى استعمال الزيوت المرطبة، التي تمنح الشفاه التغذية اللازمة حتى لا تتضرر من استعمال مستحضر التجميل بشكل يومي، ومن الزيوت المرطبة زيت جوز الهند، وزيت الجوجوبا، وزيت الزيتون، بجانب زيت عطري، أما عن المكون الأخير فهو اللون المراد الحصول عليه أو يمكنك الاستعانة بمطحون الشمندر الطبيعي الذي يضيف لون أحمر يميل للشكل اللامع، وهو بديل عن الروج، وبالسطور التالية سنعرض خطوات التحضير بشكل تفصيلي.

طريقة تحضير الليب جلوس

سنحتاج قبل البدء في تحضير الليب جلوس بعض الأدوات منها وعاء زجاجي صغير، وأداة تقليب، بجانب ملاعق ذات معايير قياسية، ومن الضروري أن توفري مساحة عمل بجانب الموقد للقيام بتحضير الليب جلوس.

مزج المكونات الخاصة بالليب جلوس

ثم عليك إذابة شمع العسل عبر وضعه في الوعاء الزجاجي، ثم ضعي الوعاء في إناء به بعض المياه، وارفعيها على موقد هادئ الشعلة، حتى تمام الذوبان، ومن ثم عليك وضع الزيوت المرطبة المتوفرة بالمنزل مثل، زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، بمقدار معلقة كبيرة من كليهما.

ثانيًا: ارفعي الخليط من على الموقد، واستمري بتقليبه إلى أن يبرد، وبعد وصول الخليط لدرجة حرارة الغرفة، ضعي معلقة من زيت عطري، وليكن زيت النعناع أو زيت الورد، والآن عليك وضع اللون المختار، ومن الأفضل استعمال مطحون الشمندر الطبيعي، وفي هذه الخطوة يجب أن تكوني حذرة، حتى تحصلي على اللون المرغوب، فقومي بوضع اللون بشكل تدريجي مع التقليب المستمر، لحين الوصول للدرجة المرغوبة.