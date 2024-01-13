لن تتوقع.. وجبة بـ11 جنيها تحارب أمراض القلب والسرطان والسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تقدم بعض الأطعمة فوائد عديدة للجسم، لكن هناك وجبة شتوية يمكن أن تفعل العجب وتحارب أمراضا خطيرة، وسعرها في المتناول.

ووفق healthline، يمكن لتناول القلقاس أن يحارب أمراض القلب والسرطان، إضافة إلى تنظيم نسبة السكر في الدم.

القلقاس وأمراض القلب

بفضل الألياف والنشا المقاوم في القلقاس، يمكن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

القلقاس والسرطان

القلقاس يحتوي على مركبات نباتية «بوليفينول»، وهي معروفة بفوائدها، لعل أبرزها تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان عن طريق غزو الخلايا السرطانية وإبطاء نمو عدة أنواع من السرطانات.

القلقاس ونسبة السكر في الدم

القلقاس يحتوي على نوعين من الكربوهيدرات المفيدة للتحكم في نسبة السكر في الدم، وهي الألياف والنشا المقاوم.

والألياف تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، أما النشا المقاوم، لا يستطيع الإنسان هضمه، وبالتالي لا يرفع مستويات السكر في الدم.

فوائد أخرى لـ القلقاس

فقدان الوزن

تحسين صحة الأمعاء

تعزيز جهاز المناعة

ويتراوح سعر القلقاس في سوق العبور اليوم بين 11 و13 جنيها.

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