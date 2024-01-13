11 معلومة عن ريم سامي بعد إعلان خطبتها.. شقيقة مخرج شهير والجمهور شبهها بمي عمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة ريم سامي صورًا من حفل خطبتها، في أجواء عائلية بسيطة، اقتصر على حضور العائلتين مع الأصدقاء المقربين فقط، لتشعل صورهما مواقع التواصل الاجتماعي، ويبارك لهما الجمهور والفنانين.

معلومات عن الفنانة ريم سامي بحسب تصريحات تليفزيونية لها، وحسابها الرسمي على «إنستجرام»:

ولدت الفنانة ريم سامي في محافظة القاهرة.

تبلغ من العمر 34 عامًا.

تخرجت في الجامعة البريطانية بالقاهرة.

شقيقة المخرج محمد سامي.

وتشبه ريم سامي الفنانة مي عمر زوجة شقيقها، بحسب آراء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

تمت خطبتها من رجل يدعى محمد المغازي، بحسب ما نشرته عبر حسابها الرسمي.

تمت خطبتها منذ ما يقرب من 6 أشهر، من أحد رجال الأعمال إلا أنها انفصلت عنه في هدوء تام، دون إعلان أسباب الانفصال على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لحسابها الرسمي.

كانت أول تجربة لها في التمثيل، من خلال مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، ولمعت في تقديم الدور، الذي يعد التجربة الأولى لها، واستطاعت أن تثبت موهبتها، بعيدًا عن شقيقها المخرج محمد سامي، بحسب إشادات الجمهور لها، في منشوراتهم عبر صفحاتهم الرسمية.

آخر أعمال الفنانة ريم سامي

لمعت في تقديم أدوار عديدة، كان آخرها مسلسل نسل الأغراب، الذي أدت فيه دور الفتاة الصعيدية، ويعتبر جديدًا عليها، ومختلفًا عن أدوارها السابقة.

تحب الفنانة ريم سامي مساعدة الحجاج، وقد ظهر ذلك عند قيامها بالحج مع والديها، إذ قالت الإعلامية بسمة وهبة في تصريحات تلفزيونية: «فوجئت بهذه الفتاة خادمة الحجاج دون كلل، كانت في صحبة والدتها ووالدتها، ولم أكن أتوقع ذلك منها صدمتني».

علاقة الفنانة ريم سامي بشقيقها

تحدثت الفنانة ريم سامي عن علاقتها بشقيقها المخرج محمد سامي، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة «dmc»، موضحة أن علاقتهما في العمل مختلفة تمامًا، إذ يتبع محمد سامي قواعد صارمة في أثناء التصوير، ولا يفرق بين أحد «وأهم حاجة إني أكون مذاكرة كويس الدور».