5 نصائح لحماية الجنين من العدوى.. اعرفي النظام الغذائي الأفضل في الحمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر السيدات في أشهر الحمل، هن الأكثر عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض بسبب ضعف مناعتهن، وبالتالي يكون من السهل انتقال العدوى إليهن، ما يسبب بعض المشاكل الصحية للجنين.

وتستعرض «هن» في السطور التالية، أفضل النصائح التي يجب على الأمهات اتباعها حتى تقلل من فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية أو انتقال البكتيريا إلى الجنين خاصة في فصل الشتاء، والنظام الغذائي الذي يفضل تناوله خلال أشهر الحمل، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة الصحة المصرية.

طرق تجنب إصابة الجنين بالعدوى

وفي هذا السياق، ذكرت وزارة الصحة والسكان، خلال تقرير رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية، توضح فيها أهم التعليمات التي يجب أن تحرص الأمهات على اتباعها لعدم انتقال العدوى إلى الجنين ومنها ما يلي:

1- اهتمام السيدات في فترة الحمل بإجراء التحاليل الطبية اللازمة المتعلقة بالسيدات الحوامل، ومن هذه التحاليل ما يلي:

- تحليل بكتيريا الزهري.

- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي بي.

- تحليل فيروس نقص المناعة البشري.

2- تجنب العادات الخاطئة التي لها تأثير كبير على أجهزة الجسم.

3- اتباع نظام غذائي صحي.

4- أهمية متابعة المرأة الحامل، لأن ذلك من شأنه حماية الجنين من انتقال العدوى إليه.

5- الرعاية المستمرة بالجنين، تساعد على خلق جيل في صحة جيدة.

أفضل نظام غذائي للسيدات في أشهر الحمل

ومن جانبها، ذكرت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«هن»، مجموعة من النصائح التي يجب أن تهتم بها المرأة الحامل، لتزيد من نسبة المناعة لديها ولدى الجنين، وذكرت النظام الغذائي المناسب لها فيما يلي:

1- تناول حصة كافية من البروتين سواء النباتي أو الحيواني.

2- تناول المكسرات المشوحة وليست النيئة.

3- ضرورة إدخال الخضروات ضمن قائمة الطعام اليومية.

4- يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والمشروبات الغازية.

5- تجنب تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة ذات المواد الحافظة.