لن تتوقع.. هذا ما يفعله الوقوع في الحب بالدماغ - مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ليس هناك من ينكر أن الحب يمكن أن يؤثر عليك، سواء كنت متعلقا بشخص ما، أو غارقًا تمامًا.

وبحسب موقع هيلث لاين، عندما تفكر في الحب، قد يكون قلبك هو العضو الأول الذي يتبادر إلى ذهنك، إلا أن هذا الأمر يؤثر على الدماغ.

من المؤكد أن التغيرات الدماغية الناجمة عن الحب تؤثر على مزاجك وسلوكك عندما تكون هذه المشاعر جديدة، ولكن بعض التأثيرات تظل قائمة لفترة طويلة بعد الوقوع في الحب.

النشوة

تلك الإثارة المبهجة التي تشعر بها عند قضاء الوقت مع الشخص الذي تحبه (أو رؤيته، أو سماع اسمه)؟ يمكنك تتبع هذا التأثير الطبيعي تمامًا للوقوع في الحب إلى الناقل العصبي الدوبامين .

يعتمد دماغك على هذه المادة الكيميائية المهمة لتعزيز السلوكيات الممتعة، بما في ذلك:

تناول الطعام

سماغ أغاني

رؤية الأشخاص الذين تحبهم

إن مجرد التفكير في الشيء الذي تحبه يكفي لتحفيز إطلاق الدوبامين، ما يجعلك تشعر بالإثارة والرغبة في القيام بكل ما يلزم لرؤيته.

وبعد ذلك، عندما تراهم بالفعل، "يكافئك" دماغك بمزيد من الدوبامين، الذي تشعر به على شكل متعة شديدة.

تعزيز مشاعر الأمان والثقة

عندما يتعلق الأمر بالحب، فإن الدوبامين ليس المادة الكيميائية الوحيدة الموجودة في هذا المجال.

مستويات الأوكسيتوسين "هرمون الحب" أيضا، وتعزيز مشاعر الارتباط والأمان والثقة، هذا هو السبب وراء شعورك بالراحة والاسترخاء بصحبة شريكك،

يمكن أن يؤدي إطلاق الأوكسيتوسين إلى تقوية العلاقة بينكما، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه قد يفعل ذلك تقليل اهتمامك في الشركاء المحتملين الآخرين، باختصار، كلما جعلك شريكك تشعر بالتحسن، زادت رغبتك في الاقتراب منه.

الاستعداد للتضحية

يتفق معظم الناس على أن الحب ينطوي على درجة معينة من التسوية والتضحية.

يمكن أن تتراوح التضحيات من صغيرة - إلى تغيير حياتك، على سبيل المثال، قد تنتقل عبر البلاد، أو حتى إلى بلد آخر، لدعم شريكك.

مع تطور الحب، قد تجد نفسك أكثر استعدادًا لتقديم هذه التضحيات، يُعتقد أن هذا يحدث لأن الشركاء يميلون إلى أن يصبحوا أكثر تزامنًا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى العصب المبهم، الذي يبدأ في دماغك ويلعب دورًا في كل شيء بدءًا من تعبيرات وجهك وحتى إيقاع قلبك.

يمكن أن تساعدك على ملاحظة متى يشعرون بالحزن أو الضيق، نظرًا لأنه من الطبيعي أن ترغب في منع شخص تحبه من الشعور بالألم، فقد تختار التضحية بشيء ما لهذا السبب.

أفكار ثابتة

هل الشخص الذي تحبه هو محور أفكارك؟ ربما تفكر فيهم كثيرًا حتى أنهم بدأوا في الظهور في أحلامك.

يرتبط هذا جزئيًا بدورة الدوبامين التي تكافئ هذه الأفكار الإيجابية، لكن الأبحاث التي أجريت عام 2005 تشير إلى أنه يمكنك أيضًا شكر جزء آخر من دماغك: القشرة الحزامية الأمامية.

لقد ربط الخبراء منطقة الدماغ هذه بسلوكيات الوسواس القهري، والتي يمكن أن تساعد في تفسير سبب زحف شدة أفكارك وتواترها نحو مستوى الهوس.

ومع ذلك، عندما تقع في حب شخص ما لأول مرة، فمن الطبيعي أن يكون هو الشيء الرئيسي في ذهنك، يمكن أن يعزز هذا رغبتك في قضاء الوقت معهم، ما قد يزيد من فرصك في بناء علاقة ناجحة.

توتر أقل

يرتبط الحب الدائم باستمرار بانخفاض مستويات التوتر، يمكن للمشاعر الإيجابية المرتبطة بإنتاج الأوكسيتوسين والدوبامين أن تساعد في تحسين حالتك المزاجية، على سبيل المثال.

وتشير الأبحاث التي أجريت عام 2010 أيضًا إلى أن الأشخاص غير المتزوجين قد يكون لديهم مستويات أعلى من الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، مقارنة بالأشخاص الذين تربطهم علاقات.

الغيرة

بينما يميل الناس إلى التفكير في الغيرة كأمر سيء، فهي عاطفة طبيعية يمكن أن تساعدك على إيلاء المزيد من الاهتمام لاحتياجاتك ومشاعرك.

بمعنى آخر، الغيرة الناجمة عن الحب يمكن أن تشير إلى أن لديك التزامًا قويًا تجاه شريكك ولا تريد أن تفقده.

يمكن أن يكون للغيرة في الواقع تأثير إيجابي على علاقتك من خلال تعزيز الترابط والارتباط – طالما أنك تستخدمها بحكمة.

عندما تلاحظ مشاعر الغيرة، ذكّر نفسك أولاً بأنها أمر طبيعي، ثم شاركها مع شريكك بدلاً من التطفل أو الإدلاء بملاحظات سلبية عدوانية حول سلوكه.

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