"مشروب الملايين".. 5 حالات وأعراض تظهر عليك تجعلك تتوقف عن تناول الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي من المشروبات المحببة لدى كثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من الفوائد الصحية، مثل مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض.

ولكن هناك 5 حالات تجعلك تتوقف عن شرب كوب الشاي اليومي، وفقًا لما ورد في موقع "ndtv".

الحالة الأولى.. شرب الشاي في الصباح

يؤدي شرب الشاي على معدة فارغة إلى تحفيز أحماض المعدة، ما يسبب تهيج المعدة والغثيان، والقيء.

لذا، ينصح دائمًا بشربه بعد تناول الأطعمة، حيث يساعد ذلك على تقليل التهيج المحتمل للمعدة.

الحالة الثانية.. إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي

نظرًا لأن هؤلاء المرضى لديهم أمعاء أكثر حساسية من الأشخاص الأصحاء، لذا يسبب الكافيين الموجود في الشاي إلى تهيج الأمعاء، وتفاقم الأعراض، مثل الانتفاخ والإسهال والإمساك.

الحالة الثالثة.. شرب الشاي قبل النوم

يحتوي الشاي على مادة الكافيين، وهي مادة منبهة تؤثر على النوم، كما أنه يقلل من إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم، ما يسبب الأرق أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

الحالة الرابعة.. الذين يعانون من فقر الدم

يحتوي الشاي على مادة التانين، والتي يمكن أن ترتبط بالحديد الموجود في الأطعمة، ما يقلل من امتصاصه. لذلك، إذا كنت تعاني من فقر الدم، عليك تجنب استهلاكه.

الحالة الخامسة.. إذا كنت تعاني من ضعف الكلى

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى يجب أن يكونوا حذرين بشأن شرب الشاي، حيث له تأثير مدر للبول، وبالتالي يؤدي فقدان السوائل والعناصر الغذائية المهمة، ما يُزيد من أعراض أمراض الكلى.

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