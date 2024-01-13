علامة تظهر على القدمين تكشف الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع الكوليسترول في الدم يؤثر بالسلب على صحة الأطراف السفلية، لأنه يسبب الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية في الطرف السفلي.

وذكر موقع Health أبرز الأعراض التي تظهر على القدمين وتكشف عن الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والتي جاءت كالتالي:

برودة القدمين

تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف، يساعد على الشعور بالدفء، لذا يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم انسدادا في الشرايين ويصعب عملية وصول الدم إلى الساقين، وهو ما يظهر في الشعور بالبرد ويظهر عند لمسها أيضًا.

تورم القدمين

عدم وصول ما يكفي من الدم إلى الساقين بسبب تراكم الدهون والكوليسترول ينتج عنه انتفاخ في القدمين، وعادة يحدث التورم لدى الأشخاص قليلي الحركة، لذا يفضل رفعهما إلى أعلى للمساعدة في وصول الدم وتقليل التورم.

ألم الساق

الشعور بالألم في الساق من أكثر الأعراض الشائعة التي تعاني منها الحالات المصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم، قد تشعر بالألم دون نشاط، وغالبًا ما تكون مثل دبابيس أو إبر في الساق، ويمكن أن يزداد الأمر ويصل إلى التشنجات الثقيلة.

تقرحات الساق

قد يؤدي نقص تدفق الدم من الشرايين إلى الساقين والقدمين إلى زيادة خطر الإصابة بقروح تسمى قرحة الشرايين، وغالبًا تحدث هذه القرح على الساقين أو القدمين أو الكاحلين أو أصابع القدم، حيث يمكن أن يؤدي ضعف تدفق الدم إلى إتلاف الخلايا والأنسجة والأعصاب، مما قد يتسبب في تكوين جروح على الجلد، خاصة إذا كانت هناك إصابة طفيفة، وغالبًا ما يكون هناك صعوبة في شفاء هذه الجروح.

سُمك أظافر القدمين

عادة يسبب اعتلال الشرايين المحيطية في الطرف السفلي الناتج عن مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم، تغييرات في أظافر القدمين، يمكن أن تنمو ببطء أو تكون سميكة ومشوهة ولونها متغير، وذلك نتيجة ضعف الدورة الدموية المزمن بسبب ضيق أو انسداد الشرايين التي تزود القدمين بالدم.

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