احذر.. علامة تظهر في ركبتيك تشير إلى مشكلة في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني الكثيرون فور الاستيقاظ في الصباح أو الجلوس لبعض الوقت من تحول الركبة إلى اللون الأزرق، البريطانية، ويرجع سبب ذلك إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، والدم الفقير بالأكسجين ليس أزرق اللون، وإنما يبدو أقل سطوعًا عبر الجلد من الدم الغني بالأكسجين، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الأمر قد يشير إلى مشكلة خطيرة، إذ يمكن أن يكون علامة على فشل القلب، حيث لا يضخ القلب الدم بكفاءة، ما يقلل من الأكسجين في الدم المتحرك حول الجسم ما يسبب أيضًا أظافر وشفاها زرقاء، وهي الأعراض التي تنتج كذلك عن الرجفان الأذيني (AF)، وهو النوع الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب.

الرجفان الأذيني يسبب زرقان القلب

الرجفان الأذيني يعني النشاط الكهربائي غير الطبيعي في القلب أن الأذينين، غرفتين العلويتين للقلب، لم يعودا ينقبضان بطريقة منسقة لضخ الدم عبر صمام إلى البطين الأيسر، أحد الغرفتين السفليتين الأكبر حجمًا.

في البطين الأيسر، ينبغي توزيع هذا الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم، لكن الرجفان الأذيني يعني أنه يميل إلى التجمع والتجلط داخل الأذينين بدلا من ذلك، وهذا يزيد من خطر انتقال الجلطة إلى الأوعية الدموية الضيقة حول الدماغ، ما يسبب انسدادًا وسكتة دماغية.

لهذا السبب، يتم وصف أدوية مضادة للتخثر (مخففات الدم) للمرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني لتقليل خطر الإصابة بالجلطات.

مخاطر فضل تسييل القلب

يمكن أيضًا استعادة وظيفة القلب الطبيعية عن طريق تطبيق صدمة كهربائية على القلب، وهو ما يسمى تقويم نظام القلب، وإذا فشل علاج تسييل الدم يسبب ذلك الإصابة بالسكتة الدماغية، وعلاوة على ذلك، يؤثر انخفاض النتاج القلبي على الدورة الدموية في ساقيك، ما يؤدي إلى زرقة في الركبتين.

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