والد زوجة ساديو ماني يكشف أسرارا جديدة عن علاقتهما.. هل يعرفها منذ فترة طويلة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الأيام الماضية احتفالات كثيرة في الوسط الرياضي، بعد زواج نجم كرة القدم ساديو ماني، ومهاجم فريق نادي النصر السعودي، من شابة سنغالية تبلغ من العمر 18 عامًَا، وتدعى عائشة تامبا، وانتشرت صور العروسين على نطاق واسع، وكان حفل الزفاف بسيطًا، إذ حضره مجموعة من الأصدقاء المقربين مع أفراد العائلة.

انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزواج «ماني»

وعلى الرغم من فرحة الكثير من محبي «ماني» حول العالم، إلا أنه تلقى العديد من الانتقادات اللاذعة بشأن زواجه من فتاة تصغره بأكثر من 10 سنوات، وانتشرت الكثير من الأقاويل المختلفة بشأن عمرها، إذ ذكر البعض أنها تبلغ 19 عامًا، ما جعل والدها يقرر الخروج عن صمته للكشف عن تفاصيل زواج ابنته، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».

حقيقة زواج «ساديو» من فتاة تصغره بـ11 عام

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاشاعات الكاذبة فيما يتعلق بسن زوجة لاعب كرة القدم الشهير «ساديو» على أنها تبلغ من العمر 19 عاما، فيما ذكر والدها أن ابنته «عائشة» تعرف عليها «ماني» لأول مرة منذ عامين، وكان ذلك عندما ذهبت لزيارة عائلته مع والدتها، مؤكدا على أنها تبلغ 18 عاما وماني 31، ولم يتواعدا أبدا، وإنما كان تربط بينهما ترتيبات الزواج التقليدية والمتعارف عليها.

وذكر أمادو تامبا، والد العروس السنغالية، أنه جرى عقد القران في منزل عائشة بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، وقبل ذلك كان هناك اتفاقات طبيعية مثل أي أسرة ورتبوا أمور الزواج فيما بينهم، وفقا لما ذكره الأب: «من المحتمل أنه رأى فيها شيئًا مميزًا وقدّرها والديه أيضًا، ولقد جاؤوا لرؤيتي ثم ناقشنا الزواج وفقًا للتقاليد، واتفقنا على كل شيء وانتظرنا حدوث هذا اليوم، كما أنهما لم يكونا يتواعدون لأن عائشة كانت لا تزال صغيرة».