منظف سحري بـ10 جنيهات.. يقضي على شحوم الحلل والطاسات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تواجه ربات البيوت مشكلة تنظيف الأواني المتسخة بسبب تراكم الدهون فيها لمدة طويلة، ويكون من الصعب إزالتها بسرعة، وهو ما يجعل الأواني تبدو بشكل سيئ، وفي الفقرات التالية، تستعرض «هن» أفضل الطرق السريعة والمضمونة، للتخلص من الرواسب المتراكمة في الصحون، وذلك باستخدام مكون بسيط وغير مكلف ألا وهو «الخل»، الذي يمكن إضافة إلى بعض المكونات الأخرى ما يزيد من فاعليته، بحسب ما ذكره موقع «allrecipes».

طرق تنظيف شحوم الحلل والطاسات

مع الاستخدام المتكرر للصحون من الحلل والطاسات التي تقلي فيها ربات البيوت الطعام وتضع فيها الزيوت التي يصعب التخلص من شحومها بمرور الوقت، تحتاج ربة المنزل إلى إيجاد طريقة فعالة للتخلص منها، وأهمها في الخطوات التالية:

مكونات تنظيف الطاسات والحلل التيفال:

1/2 كوب من ساىل التنظيف.

معلقة من البيكنج بودر.

معلقة من ملح الليمون.

2 كوب من الماء.

كملعقة صغيرة من الخل.

خطوات تنظيف الحلل:

تبدأ ربة المنزل بجلب الحلة وتضع بها المكونات السابقة، وتتركها على النار حتى تمام تغلي، ثم تغسلها بالماء الفاتر، وستجد نتيجة سريعة وستتخلص من الرواسب بشكل كامل.

طريقة تنظيف حلل التيفال والسيراميك:

باستخدام عصير الليمون وسائل التنظيف ومزجهما معا، ثم غمس إسفنجة في المزيج، ونغسل بها الحلل بشكل لطيف حتى لا تتجرح الحلة التيفال، وهي طريقة آمنة للتخلص من الشحوم المتواجدة في الصحون بسهولة وبمكونات غير مكلفة.

خطوات تنظيف شحوم الطاسات

الخطوة الأولى: ابدأي بوضع طاسة القلي على النار حتى تذوب الدهون المتراكمة فيها.

الخطوة الثانية: اغلقي النار ثم رشي ملعقة كبيرة من الخل وصودا الخبز، ثم استخدمي إسفنجة لغسل الطاسة جيدا.

الخطوة الثالثة: يمكن تبديل المكونات السابقة بآخرى من الخل والماء فقط، وينصح ربة البيت بتركه لعدة دقائق، حتى تذوب الرواسب المتراكمة منذ فترة بعيدة، وبعد ذلك افركيها بالفرشاة بشكل لطيف، وستحصلي على حلل وطاسات نظيفة ولامعة.