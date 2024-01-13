حسام موافي يكشف عن حالة صحية تمنعك من الزواج.. اكتشفها مبكرًا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يخطط العديد من الأشخاص للزواج، ورغم أهمية تأسيس المنزل ومصروفات الزفاف، يتطلب الأمر أيضا تأهيلا نفسيا وطبيا واجتماعيا، ويعد الاستعداد الطبي والصحي من أبرز الأمور وأهمها للشريكين قبل الزواج، إذ تنادي وزارة الصحة مرارًا وتكرارًا بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج للاطمئنان على الصحة، واكتشاف الأمراض حال إيجادها، أو حتى الوقاية من أمراض أخرى.

حسام موافي يحذر من حالة صحية تمنعك من الزواج

ويتسائل العديد من الأشخاص، خاصة المقبلين على الزواج عن الأمراض الصحية التي قد تمنع أحد الشريكين من الزواج، وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني أبرزها، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي قبل الإقدام على الزواج، لإن إهمال بعض الأمراض قد يزيد من مخاطر المشكلات الصحية وعلى رأسها أمراض القلب.

ما هو المرض الذي يجب التأكد من علاجه قبل الزواج؟

وأوضح «موافي» في لقاء تلفزيوني سابق، إن الفئة الأكثر خطورة وعليها الحذر، هم المصابون بمرض الشريان التاجي، إذ يعرضهم الزواج حينها إلى زيادة المخاطر الصحية وتدهور الحالة الصحية، خاصة المتقدمين في العمر.

وحول الأشخاص الذين خضعوا لعمليات تغيير الصمامات، أكد أستاذ الحالات الحرجة، أنه لا مانع من زواجهم، ولكن بشرط المواظبة على تناول مضادات الجلطات طوال حياتهم، فضلًا عن إجراء تحليل سيولة الدم مرة كل 3 أسابيع.

ما هي الفحوصات الطبية قبل الزواج؟

كانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن الفحوصات الطبية التي توفرها قبل الزواج، إذ في حالة اكتشاف الإصابة بأي مرض يتم تطبيق نظام الإحالة ويتوجه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج، مع مراعاة السرية التامة للطرفين، إذ يتم الكشف عن الآتي:

- الكشف عن الأمراض غير السارية «السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة».

- الكشف عن الأمراض المعدية «فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري».

- إجراء تحاليل «فصيلة الدم، Rh،هيموجلوبين».

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج

1- بطاقة الرقم القومي للعريس.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للعروس.

الأوراق المطلوبة لغير المصريين:

1- جواز السفر - وثيقة اللجوء.

2- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.