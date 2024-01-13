رجل يدفع سيدة لا يعرفها أمام قطار بشكل مفاجئ.. والسبب أغرب من الخيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، أقدم رجل يبلغ من العمر 39 عاما على دفع سيدة لا يعرفها أمام أحد القطارات في محطة جيه آر شيناجاوا بمدينة طوكيو.

وقالت الشرطة إن سيدة في الستينيات من عمرها تعرضت لمحاولة قتل في محطة قطار طوكيو، وتم دفعها من الخلف أثناء انتظارها قطارًا، ما أدى إلى سقوطها على القضبان، وفقًا لموقع «japantoday».

نقل السيدة إلى المستشفى

وتمكنت السيدة من الابتعاد عن القطار ونُقلت إلى المستشفى، لكنها لم تتعرض لإصابات تهدد حياتها، وأوضح شهود عيان أنهم ألقوا القبض على الرجل، وسلموه إلى ضباط الشرطة.

سبب دفع الرجل للسيدة مفاجأة

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل اعترف بالجريمة ومحاولة قتل السيدة، مفجرا مفاجأة بأنه كان يريد أن يفعل ذلك لأنه يرغب أن يقضي حياته خلف القضبان.

ولم تكشف الشرطة عن هوية المتهم الذي اتضح أنه مصاب باضطراب عقلي.

اقرأ أيضا:

3 حالات تجعلك تتوقف عن شرب القهوة.. وهذا هو الحد الآمن منها

قاتل صامت ينهي حياة زوجين داخل منزلهما- ما القصة؟

أبرزها تحدث في اللسان.. علامات تنذر بإصابتك بسكتة دماغية

العثور على مبلغ ضخم في مكان غير متوقع.. ماذا حدث لصاحبه؟

سرقه سنتين.. رد فعل صادم من شخص تجاه جاره بسبب تغيير "باسوورد الواي فاي"