إطلالة ريم سامي تخطف الأنظار في حفل خطوبتها.. لن تتوقع سعر فستانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

احتفلت مساء أمس الجمعة الفنانة ريم سامي، بحفل خطوبتها في حفل بسيط اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء.

وشاركت ريم متابعيها وجمهورها مجموعة صور من حفل خطبتها عبر "ستوري" حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ريم بفستان قصير باللون الأبيض وبأكمام طويلة من الدانتيل.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وبالبحث وجدنا أن سعر الفستان من ماركة BRONX AND BANCO وسعره يصل إلى 850 دولار أي ما يعادل 26 ألف جنيه مصريا.

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