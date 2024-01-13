امرأة تستخرج الحيوانات المنوية من زوجها المتوفى.. والسبب صدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، وافقت المحكمة العليا في أستراليا الغربية لامرأة تبلغ من العمر 62 عاما الإذن بجمع الحيوانات المنوية من زوجها المتوفى لاستخدامها في التخصيب بعد وفاته.

وعلى الرغم من أن الزوجين الذين تزوجا منذ 39 عاما، فقدا طفليهما في حادثين منفصلين، فإن الزوجة تمكنت من إقناع القاضي بأنهما كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاة زوجها، وفقا لموقع «تايمز ناو نيوز».

وطالبت المرأة التي لم يكشف عن هويتها لأسباب قانونية، بعقد جلسة استماع عاجلة للمحكمة العليا في قضيتها في اليوم التالي لوفاة زوجها البالغ من العمر 61 عاما.

الزوجان فقدا ابنا وابنة في حادثين منفصلين

واستمعت المحكمة إلى أن الزوجين كانا يخططان لإنجاب طفل لسنوات بعد وفاة ابنتهما صاحبة الـ29 عاما أثناء رحلة صيد، وابنهما صاحب الـ30 عاما في حادث سيارة، في عامي 2013 و2019 على التوالي.

ومنحت القاضية فيونا سيوارد المرأة الإذن باستخراج أنسجة الحيوانات المنوية من جثة زوجها المحفوظة في مشرحة بيرث اي بي الأسترالية.

الحيوانات المنوية للزوج تجاوزت السن المسموح به لإنجاب طفل

ويتضمن قانون غرب أستراليا بنًدا يسمح بإزالة الأنسجة من الجثث، بشرط أن يكون ذلك لأسباب طبية، إلا أن استخدام الخلايا الإنجابية بعد وفاة المتوفى محظور حاليا في الولاية الأسترالية، أما بالنسبة للأم، سبق أن أخبرها أخصائي الخصوبة أنه على الرغم من أن الحيوانات المنوية لزوجها مناسبة للاستخدام في التخصيب في المختبر إلا أنها تجاوزت السن المسموح به لإنجاب طفل.

وقبل استخدام الحيوانات المنوية، تحتاج المرأة إلى تقديم طلب إلى مجلس تكنولوجيا الإنجاب بسبب الحظر الذي تفرضه غرب أستراليا على الإخصاب بعد الوفاة، ويقرر المجلس بعد ذلك ما إذا كان يمكن تصدير الحيوانات المنوية إلى ولاية قضائية أخرى مثل كوينزلاند، حيث يمكن استخدامها بشكل قانوني في علاج الخصوبة.

اقرأ أيضا:

3 حالات تجعلك تتوقف عن شرب القهوة.. وهذا هو الحد الآمن منها

قاتل صامت ينهي حياة زوجين داخل منزلهما- ما القصة؟

أبرزها تحدث في اللسان.. علامات تنذر بإصابتك بسكتة دماغية

العثور على مبلغ ضخم في مكان غير متوقع.. ماذا حدث لصاحبه؟

سرقه سنتين.. رد فعل صادم من شخص تجاه جاره بسبب تغيير "باسوورد الواي فاي"