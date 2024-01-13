تظهر في المرحاض.. 3 علامات للإصابة بسرطان خطير بالأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الأمعاء هو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، ويصيب القولون أو المستقيم، ووفقا لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، تختلف أعراض سرطان الأمعاء باختلاف مرحلة المرض، ولكن توجد 3 علامات تظهر في المرحاض يجب الانتباه إليها، وتشمل:

نزيف وألم في المستقيم.

نزيف البراز، حتى لو كان بسيطًا.

تغيير في عادات الأمعاء الطبيعية، مثل الإمساك أو الإسهال أو تغير شكل البراز.

يمكن للطبيب الكشف عن كتلة سرطانية في الأمعاء عن طريق الفحص الجسدي للبطن، حيث تكون أكثر شيوعًا في الجانب الأيمن.

أعراض أخرى للإصابة بسرطان الأمعاء

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان الأمعاء:

فقدان الوزن.

ألم في البطن أو المؤخرة.

التعب.

ضيق التنفس.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، عليك الذهاب للطبيب المختص فورا.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة والحمراء.

الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا منخفض الألياف.

مرضى السمنة.

المدخنون.

مدمنو الكحوليات.

التاريخ العائلي للمرض.

مرض السكري.

المصابون بحصوات المرارة، وجرثومة المعدة.