من هي «نادين» وش السعد وتميمة حظ طه دسوقي؟.. أصولها أجنبية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من النشاط الفني والنجاح يعيشها الفنان الشاب طه دسوقي، خلال الأيام الحالة بالتزامن مع عرض مسلسله الأخير «حالة خاصة» الذي يسلط الضوء على مرضى التوحد، ليبدأ «دسوقي» العام الجديد بحفاوة كبيرة من الجمهور والنقاد بعد تألقه في الدور، الذي يأتي بعد نجاح العديد من أعماله.

أيام قليلة فصلت بين احتفال طه دسوقي بزفافه على حبيبته التي وصفها بصديقة الرحلة، وعرض العمل الذي حقق نجاحًا كبيرا منذ الحلقة الأولى، ليتصدر مُجددًا محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي.

من هي وش السعد وتميمة حظ طة دسوقي

وفي نهاية العام الماضي، تحديدًا بأول أيام أغسطس 2023، احتفل الفنان الشاب طه دسوقي بزفافه على شريكته و«نصفه الثاني» نادين كتشيدجيان، وذلك بعد عام من خطبتهما.

تم عمل حفل الزفاف وسط أجواء من المرح والحب جمعت بين الزوجين، إذ سيطر اللون الأبيض على الديكور مع إطلالة العروسين المبهجة التي أعطت لظهورهما تفاصيل خاصة ومختلفة عن حفلات الزفاف التقليدية.

معلومات عن «نادين» وش السعد وتميمة حظ طة دسوقي

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن نادين كتشيدجيان، وش السعد وتميمة حظ طة دسوقي، التي احتفل بزواجه منها قبل أيام من عرض مسلسله الجديد «حالة خاصة»، وذلك وفقًا لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور «إنستجرام»:

- أجنبية من أصول أرمينية.

- اسمها نادين كتشيدجيان.

- تعمل نادين مصممة أزياء، وخبيرة موضة واستايلست.

- تقوم بوضع لمساتها على ملابس الفنان طه دسوقي في أعماله.

- تظهر عادًة مع الفنان طه دسوقي في العديد من الفعاليات الفنية.

- احتفلا بخطبتهما أغسطس 2022، وزفافهما بنهاية 2023.

- أكد طه دسوقي أنها أكثر من رافقه في بداياته ومراحل حياته المختلفة.

ويعرض مسلسل حالة خاصة، حاليا على منصة watch it، وهو من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي.