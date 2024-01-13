لحظة صادمة لا تُنسى.. لن تتوقع ما وجده "عامل ديليفري" أثناء وصوله إلى منزل عميل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عاش عامل توصيل" ديليفري" لحظة قد يتذكرها إلى الأبد، وذلك عند وصوله إلى ما بدا وكأنه منزل عادي.

وفتح عامل التوصيل الباب ليتم الترحيب به ليس من قبل عميل جائع ولكن من أشخاص يرتدون ملابس "سلاحف النينجا"، بحسب موقع ndtv.

وبينما كان يسير العامل نحو الباب، قرع الجرس، وانتظر رد الساكن، قوبل بمنظر مفاجئ لسلاحف النينجا أمامه.

وكان رد الفعل الأولي لمدير التوصيل هو الفرار، وقد هرب بالفعل لفترة وجيزة، فقط ليتم اعتراضه من قبل المتفرجين الذين كانوا يشهدون هذه المزحة تتكشف.

وعاد عامل التوصيل ضاحكًا، وعلى الرغم من تردده، قرر اغتنام هذه الفرصة، وأخرج هاتفه وبدأ التصوير وهو يسلم البيتزا إلى الأشخاص الذين ارتدوا ملابس شخصيات "سلاحف النينجا."

تمت مشاركة الفيديو على انستجرام بواسطة المستخدم Heidi Mittleider مع تعليق: "توصيل بيتزا، رد فعل الرجل، لقد هرب، مفاجأة في النهاية".

وشاهد الملايين من الأشخاص الفيديو عبر الإنترنت، ووضع الكثيرون تعليقات مثيرة للاهتمام.

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "الحياة قصيرة جدا، نحن بحاجة إلى الاستمتاع بكل دقيقة!!! كان رجل البيتزا هذا مبتسمًا وسعيدًا للغاية. عمل جيد يا رفاق. وآمل أن تكونوا قد قدمتم له أيضًا إكرامية جيدة".

وكتب مستخدم آخر: "لن يصدقه المدير أبدًا إذا لم يمسك بهاتفه"، بينما علق ثالث: "رائع جدًا! كان ابني سيحب هذا لو كان لا يزال معجبًا بسلاحف النينجا".

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