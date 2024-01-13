أثار الرعب.. ثور يقتحم بنك وسط حالة من الصدمة - ماذا حدث؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، أثار ثور ضخم الرعب في فرع بنك الدولة الهندي (SBI)، في قرية أوناو بولاية أوتار براديش، بالهند.

وفقًا لمقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الثور اقتحم البنك بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة من الهلع بين العملاء والموظفين.

وفي فيديو مدته 30 ثانية، يمكن رؤية الثور يتحرك سريعًا، مع تجمع العملاء في الزاوية للحفاظ على مسافة آمنة منه، خوفًا من أن يهاجمهم، وفقًا لموقع "india".

كما يظهر حارس أمن في البنك وهو يحاول إبعاد الثور بعصا، وبدا عليه التوتر والخوف، لكنه يحاول بكل قوته إبعاد الثور عن الأشخاص المتواجدين في المكان.

وينتهي مقطع الفيديو بالثور وهو يركض خارج البنك، بينما يطارده حارس الأمن.

ويقول أحد مسؤولي البنك: "اقتحم الثور البنك بعد مطاردة مع ثور آخر خارج الفرع".

وتابع: "اندلع قتال عنيف بين ثورين خارج البنك، ما أدى إلى اقتحام أحدهما البنك، وتسبب في حالة من الذعر بين العملاء".

وأضاف: "هذه ليست الحادثة الأولى، اقتحمت بقرة متجر لبيع الملابس في مركز تجاري في ولاية آسام، الهند، في العام الماضي، ما تسبب في حالة من الفوضى".

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