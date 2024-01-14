تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد صباح الغد.. وهذه الفئة الأكثر تضررا

القاهرة - سمر حسين - صحة

القلق من جفاف الجلد والعين، وربما البشرة، أمور تسيطر على العديد من المواطنين مع التقلبات الجوية والطقس القاسي الذي تعاني منه البلاد، وسط مخاوف من انتشار فيروسات الشتاء المعروفة.

تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد صباح الأحد

وحذرت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الغد، مؤكدة إنه سيشهد عدة ظواهر جوية على رأسها الكتل الهوائية القادمة من أوروبا، ونشاط الرياح المرتبط بمنخفض جوي تتعرض له البلدان.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى إن غدا الأحد، يشهد تكاثر السحب نتيجة التأثر بمنخفض جوي، ما يتسبب في حجب أشعة الشمس، وبالتالي الشعور بالبرد والصقيع بشكل كبير.

الفئات الأكثر تضررا

وأكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أصحاب المناعة الضعيفة هم الأكثر تضررا لاحتمالية إصابتهم بالأمراض المتعلقة بالتقلبات الجوية بشكل أكبر من الآخرين، لذا عليهم تجنب الخروج في الصباح الباكر، أو في الشتاء، مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والالتزام بالبرتوكول الغذائي والصحي.

ويفضل تناول السوائل الدافئة مثل الينسون والجنزبيل المحلى بالعسل، وتقليل السكريات للحفاظ على الجهاز المناعي.

فئات أخرى مهددة بالخطر

الأطفال.

أصحاب الأمراض المناعية.

أصحاب الأمراض المزمنة.

الحوامل.

كبار السن.