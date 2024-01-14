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علاج للصدفية بـ 50 جنيها.. تخلص من المرض المزمن بمكون طبيعي

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القاهرة - سمر حسين - صحة

الصدفية

الصدفية من الأمراض الجلدية، التي تصيب الكثير من الأشخاص، وتسبب ألمًا وحكة بالجلد، ويمكن علاجها باستخدام خليط طبيعي من مكونين، لا تتعدى تكلفتهما 50 جنيهًا، ويوضع الخليط على المنطقة المصابة.

يمكن علاج مرض الصدفية أو على الأقل التخفيف من حدته، عن طريق إعداد مرطب بمكونات بسيطة، وتكلفة لا تتعدى 50 جنيهًا، إذ يمكن خلط علبة من الفازلين الطبي المتوفر في الصيدليات وأماكن مستحضرات التجميل، ويبلغ سعر العلبة 30 جنيهًا تقريبا، مع كمية من بذور الشيا، المتوفرة عند العطار، إذ يمكن طلب كمية بسيطة لا تتخطى تكلفتها 20 جنيهًا، بحسب الدكتورة أحلام إسماعيل استشاري جلدية لـ«الوطن».

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علاج طبيعي للصدفية في المنزل

وبحسب «إسماعيل» فإن علاج الفازلين والشيا، من أفضل الأشياء الطبيعية، التي يمكن إعدادها في المنزل، لعلاج مرض الصدفية: «في ناس بتصاب بالصدفية على طول، عشان كدا المرطب دا كويس، إنهم يدهنوا بيه المنطقة المصابة كل مرة».

هناك بعض المؤشرات والأعراض التي تدل على إصابة الشخص بمرض الصدفية، وفقًا لموقع «مايو كلينك الطبي»:

أعراض ظهور الصدفية

تظهر الصدفية في شكل طفح جلدي، تختلف حدته من شخص لآخر، حسب طبيعة الحالة ودرجة الطفح، وبشكل عام فإن الطفح يكون عبارة عن بقع تشبه قشرة الرأس إلى حد ما، لذا فإن ظهور هذه العلامة يتطلب الذهاب إلى الطبيب، حتى لا يتفاقم الأمر وتسوء الحالة.

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الطفح الجلدي لا يظهر بلون واحد، بل تختلف ألوانه من شخص لآخر، على حسب حدته، وهناك طفح يأخذ اللون الأرجواني، تصاحبه قشور رمادية، وقد يظهر هذا العرض على مناطق معينة من الجسم خاصة البشرة البنية أو السوداء، ويأخذ الطفح الجلدي اللون الوردي أو الأحمر مع قشور فضية، والذي يمكن ملاحظته على المصابين من أصحاب اللون أو الجلد الأبيض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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