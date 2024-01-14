10 صور تُبرز جمال هاجر السراج بعد تألقها في دور «رام الله» بمسلسل حالة خاصة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح مميزة، وأداء سلس نجحت الفنانة الشابة هاجر السراج في خطف الأنظار، من الظهور الأول لها في مسلسل «حالة خاصة»، إذ جسدت دور محامية تدعى «رام الله»، لتلفت أنظار الجمهور لها لاختيارها اسم شخصية «رام الله» فضلًا عن مشاهدها المختلفة مع بطل العمل، طه دسوقي.

وسرعان ما بدأ البحث عن الفنانة هاجر السراج، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورها، خاصة وأنها تتمتع بملامح هادئة، ومميزة، تخطف الأنظار.

10 صور تبرز جمال هاجر السراج

ويرصد «هُن» عدة صور تبرز جمال ملامح هاجر السراج، بعد خطفها الأنظار في مسلسل «حالة خاصة».

معلومات عن هاجر السراج

ويرصد «هُن» معلومات عن الفنانة الشابة هاجر السراج، عقب نجاحها في مسلسل حالة خاصة.

- سورية، مسقط رأسها دمشق.

- ولدت عام 1995.

- درست هاجر السراج الإخراج والتصوير.

- عملت في البداية مساعد مخرج.

- شاركت في عدة إعلانات.

- شاركت في العديد من الأفلام القصيرة.

- ظهرت هاجر السراج للجمهور أول مرة من خلال مسلسل «ضد الكسر» عام 2021 مع الفنانة نيللي كريم.

- تألقت في دور «لينا» زوجة القيادي الداعشي «عمر» في مسلسل «بطلوع الروح» عام 2022.

- حصلت عام 2023 على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها بمسلسل بطلوع الروح من مهرجان «دير جيست».

- شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي تُعرض على المنصات.

- تهوى السفر والتصوير، إذ توثق رحلاتها داخل وخارج مصر بعدستها.

- اعتادت الظهور في المهرجانات الفنية المصرية منذ انطلاقتها الفنية.