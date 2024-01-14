فاكهة شتوية تٌغنيك عن الصابون السائل.. أوعى ترمي القشر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من وقت لآخر تضطر ربات البيوت إلى شراء كميات كبيرة من الصابون السائل لتنظيف الصحون والأطباق يوميا، وترغب البعض منهن في معرفة طريقة سهلة لصنعه في المنزل بمكونات طبيعية وغير مصنعة من مواد كيميائية.

وفي السطور التالية، تستعرض «هن» أفضل طريقة لعمل لصابون السائل في المنزل باستخدام قشر البرتقال واليوسفي، فبدلا من إلقائها في سلة المهملات فور تناولهما، يمكن تحويلهما إلى مواد مفيدة تدخل في تنظيف المنزل وخاصة المطبخ، وذلك بحسب ما ذكره موقع «kitchen».

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل

خلال فصل الشتاء تشتري الكثير من الأمهات البرتقال واليوسفي، وتلقي بالقشر في سلة المهملات، فيما يمكن استخدام القشور في صنع صابون سائل لغسل الصحون والأطباق وجعلها تلمع من النظافة.

مكونات صنع الصابون السائل من قشور البرتقال:

كيلو من قشور البرتقال.

2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

لتر من الماء الفاتر.

4 ملاعق صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

صابونة مواعين مبشورة.

كوب كبير من الخل الأبيض.

الخطوات:

1- تبدأ ربة المنزل بغسل قشور البرتقال بالماء والصابون ثم تقطيعه، ووضعه في إناء نصف لتر من الماء، وضعيه على النار حتى يغلي.

2- ضعي قشور البرتقال في الخلاط وأضيفي المكونات الآخرى، ثم ضعي المزيج على خليط الصابون المبشور.

3- اتركي الصابون السائل في زجاجات نظيفة، ويمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة شهرين.

استخدامات أخرى لقشور البرتقال واليوسفي

تدخل قشور البرتقال في العديد من الاستخدامات الأخرى نذكرها فيما يلي:

1- يمكن استخدام قشور البرتقال مع الملح للتخلص من الرائحة الكريهة.

2- يساعد قشر البرتقال على تنظيف الأسطح الخشبية.

3- تساهم قشور البرتقال في إضافة اللمعان على الفولاذ المقاوم للصدأ.

4- تساعد قشور البرتقال واليوسفي على التخلص من الحشرات المتواجدة في المنزل.