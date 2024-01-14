"على قد الإيد".. طرق بسيطة تجعل منزلك "مودرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - يرغب العديد من أصحاب المنازل إلى جعل تصميمات منازلهم الداخلية تبدو باهظة الثمن وبمظهر راقي ولكن ميزانية بسيطة، ومن بين الطرق التي يمكنها القيام بذلك، استخدام المصابيح والشموع والنباتات المنزلية والستائر الآلية، ومقابض الأبواب الذهبية.

ونصح بعض المستخدمين على موقع ريديت، بضرورة التخلص من الأشياء الغير مفيدة، وذلك لأن المساحات الفارغة أو غير المزدحمة تبدو فاخرة وراقية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أشار آخرون إن استخدام ستائر يتم التحكم فيها عن بعد يعطي انطباعاً ممتازا للمنزل، بالإضافة إلى أن استبدال جميع لوحات مفاتيح الإنارة القديمة ومقابض الأبواب في المنزل بأخرى ذهبية أو نحاسية يخلق شعوراً بالفخامة.

كما اقترح البعض، استخدام الإضاءة المنخفضة والشموع، إضافة إلى المصابيح المكتبية أو الأرضية، لأنها تعطي مظهراً دافئاً وراقياً للمنزل، مع إضافة النباتات الكبيرة على مدخل المنزل أو فوق طاولة جانبية مع غطاء مناسب. ويقول الخبراء إن تغيير ألوان خزائن المطبخ ومقابض الأدراج يمكن أن يمنح المطبخ تحديثاً فاخراً ورخيصاً.

وقد شملت المزيد من الاقتراحات الأثاث ومساحات التخزين المدمجة، وتركيب التلفزيون على الحائط، وتركيب مكبرات الصوت في السقف، ورؤوس الدش عالية الجودة، إضافة إلى استخدام إطار للوحات الجدارية واستخدام الأعمال الفنية الجدارية، ووضع المزهريات لإضافة إحساس بالفخامة.

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