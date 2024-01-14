سر تسوية اللحمة المستوردة و«العجوزة» سريعا.. «في ربع ساعة فقط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تواجه ربات البيوت مشكلة في تسوية اللحمة «العجوزة» والمستوردة، إذ تستغرق وقتًا طويلًا، حتى تصل إلى النضج الكامل، لذا فإن هناك سرًا يؤدي إلى سرعة طبخها في أقل وقت، وتستعرض «هن» في السطور التالية، الخطوات التي يجب اتباعها.

يمكن لربات البيوت اللجوء إلى استخدام نواة البلح، كوسيلة فعالة في تسوية اللحمة العجوزة والمستوردة بأقل وقت، إذ يضاف كما هو، في مياه السلق على النار، ويترك ليغلي معها، وسيؤدي دورًا فعالًا، لكنه لن يغير من مذاق اللحمة، بحسب تقرير عرضته قناة cbc sofra عن تسوية اللحمة العجوزة والمستوردة في وقت قصير جدًا، قد تصل إلى ربع ساعة.

سر تسوية اللحمة العجوزة والمستوردة في وقت قصير

ويمكن إضافة بعض النكهات إلى اللحمة، لأن نوى البلح لن يغير من طعمها، فوظيفته الأساسية هي الإسراع من الطبخ، لذا يمكن وضع نصف ملعقة صغيرة من الروزماري، أو أي نوع من الأعشاب التي تضيف نكهة مميزة للحوم المسلوقة أو المشوية.

لا يجب وضع الملح في بداية السلق

من الأخطاء التي تفعلها العديد من السيدات، هي وضع الملح في بداية سلق اللحمة، ما يعطل من الطهي سريعا، ويجعل أنسجة اللحمة صلبة، لذا يجب وضعه في آخر 5 دقائق، حتى تكون اللحمة نضجت بالكامل.

طرق مختلفة لتقديم اللحمة المستوردة المسلوقة

يمكن تقديم اللحمة المسلوقة بعدة الطرق خاصة المستوردة، عن طريق وضعها في القليل من السمنة البلدي، حتى تأخذ مذاقًا جيدًا، أو بتحميرها في زيت غزير ساخن، وحصولها على اللون الذهبي، أو يمكن وضع قطع من اللية عليها، حتى تأخذ الطعم الدسم، أو تقديم اللحمة مسلوقة كما هي بدون إضافات.