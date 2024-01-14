طريقة عمل الكريب بالفراخ بأقل التكاليف بالمنزل.. السر في الفريزر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الكريب من الوجبات التي تأخذ وقت طويل، لكن بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها في برنامج«على قد الإيد» على فضائية«سي بي سي سفرة»، يمكن تجهيز عجينة الكريب بماء وبدون بيض بشكل موفر جدًا، لا يحتاج للوقت أو تكلفة كبيرة، أما كريب الفراخ يمكن استبدال خلطة الفراخ بالقوانص التي تخزنها الكثير من الأمهات في الفريزز، وبذلك يمكنك إعداد وجبة الكريب بأقل تكلفة وموفرة لا تحتاجين لمزيد من المقادير.

طريقة عمل كريب الفراخ بدون فراخ وبيض

البداية من عجينة الكريب، بحسب وصف الشيف نجلاء الشرشابي كالتالي:

-كوبان دقيق.

-رشة سكر.

-رشة ملح.

-معلقتان كبيرتان زيت.

-كوبان ماء للعجن.

طريقة التحضير:

-لتحضيرعجينة الكريب بدون بيض ولبن، قومي بعجن المكونات السابقة جيدًا، واعجنيها بمزيد من الماء حتى تكون العجينة مناسبة.

-اتركي العجينة ترتاح، وقومي بعمل رغيف الكريب في الطاسة، ويكون مناسبًا وقتها.

كريب الفراخ بدون فراخ:

يمكنك تجيهز كريب الفراخ بالقوانص بدلًا من الدجاج، وتحتفظ الكثير من ربات البيوت بالقوانص في الفريزر، فقط تحتاجين المكونات التالية:

-كيلو من القوانص والكبد.

-حبتان من الفلفل الملوّن المقطع إلى شرائح.

-أربع بصلات مقطعة إلى شرائح.

-ثوم مفروم.

-ملح.

-فلفل أسود.

-ملعقة صغيرة من الكمون.

-نصف كوب من الخل.

-ملعقتان كبيرتان من السمنة.

قومي بغسل الكبد والقوانص ونقعها في الماء والخل لمدة نصف ساعة للتخلص من الروائح الكريهة، ثم ضعي ملعقتين من السمنة في إناء وتُوضع على النار، مع إضافة شرائح البصل ويتم تقليبها إلى أن يذبل ويتحول للون الأصفر ويمكن إضافة المكونات بعدها.

-قطعي القوانص والكبد إلى قطع متوسطة الحجم، مع إضافة الملح والفلفل الأسود وتُخلط المكونات معًا، وضيفي الكبد والقوانص إلى البصل ثم يُقلّب، ويُضاف له الثوم المفروم وتُقلّب حتى تتحمر وتتجانس المكونات مع بعضها البعض.

-وبعد تجهيز خلطة الكبد والقوانص ضعيها في الكريب السابق، ثم قومي بتجهيز سندوتشات الكريب بدون فراخ.

الطريقة الثانية بحشو الفراخ

قومي بتتبيل الفراخ بالملح والفلفل الأسود والبهارات والثوم، ثم ضعيها في مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت، ثم أخرجي قطع الفراخ بعد أن تتركيها لمدة دقائق.

-ضعي الكريب وأضيفي له الحشو المناسب، واعملي على طي الكريب.

من الممكن عمل الكريب رول أو مثلثات حسب الرغبة.

ضعي الكريب على الجريل أو المقلاية المدهونة بالزبدة، ولا يستغرق طهي الكريب أكثر من 10 دقائق.