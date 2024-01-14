"الطعام الخارق".. احرص على تناوله لمنع تساقط الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت أخصائية التغذية أماندا سوسيدا لمجلة Shape عن طريقة تساهم في الحصول على شعر أكثر صحة، عن طريق نظام غذائي سليم يمكن أن يحمي من تساقط وجفاف الشعر.

وتابعت: "من الضروري التأكد من حصول جسمك على ما يكفي من السعرات الحرارية، حوالي 2000 سعرة حرارية يوميا، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وأضافت: "يحتاج جسمك إلى الطاقة لنمو الشعر وإنتاج الهرمونات اللازمة لشعر صحي".

وأوضحت: "سمك السلمون البري هو الخيار الأفضل، وذلك بفضل محتواه من البروتين عالي الجودة".

وأوضحت اختصاصية التغذية فرانسيس لارجمان روث لمجلة Shape أن سمك السلمون يحتوي أيضا على عناصر مغذية أخرى، مثل الكولاجين البحري وأوميغا 3 والزنك بالإضافة إلى البروتين لإضافته إلى صحة الشعر.

وتابعت: "يتكون الشعر من البروتين، وتحديدا الكيراتين، لذا فمن المنطقي أننا بحاجة إلى تناول كمية كافية من البروتين في نظامنا الغذائي لدعم نمو الشعر الصحي".

كما أشارت روث إلى سمك السلمون البري باعتباره الخيار الذي يحتوي على أعلى نسبة من فيتامين د، واقترحت تناوله مرتين في الأسبوع.

وأطلق الخبراء على سمك السلمون اسم الطعام الفائق الجودة. وباعتباره عنصرا أساسيا في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الذي تم اختياره مؤخرا كأفضل نظام غذائي في العالم، يتمتع سمك السلمون بمجموعة واسعة من الفوائد التي تتجاوز الشعر الصحي، بما في ذلك الوقاية من السرطان والخرف وأمراض القلب.

ووجدت دراسة أخرى أن تناول حصتين فقط من الأسماك، مثل السلمون، يمكن أن يعكس الضرر الذي يلحق بالجسم بسبب الوجبات السريعة.

ومع ذلك، لم يكن سمك السلمون هو الطعام الفائق الوحيد في قائمة خبراء التغذية، حيث أن اللوز والجوز والبيض والفواكه الحمضية والدجاج المقشر والبقوليات من العناصر المفيدة لصحة الشعر أيضا.

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