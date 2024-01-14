الكمون المغلي آمن.. كوب واحد من هذا المشروب يٌزيد خطر الإجهاض والولادة المبكرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الكمون المغلي من المشروبات المٌهمة التي يعرف الجميع فوائدها، فهو بحسب تصريحات سابقة للدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، لـ«الوطن»له أكثر من 9 فوائد منها تقوية المناعة، والشعور بالشبع بسبب احتوائه على الألياف وغيرها، لكن بعض المواقع الطبية حذرت الحوامل من مضاعفات خطيرة لمشروب الكمون المغلي، وأنه يحفز عملية الإجهاض أو الولادة المبكرة.

حقيقة التحذير من تناول الكمون المغلي

وبحسب موقع «ويب طب» لا يجب على المرأة الحامل تناول الكمون المغلي بكثرة لأنه يؤدي إلى مضاعفات خطير للحامل، إذ يحفز الكمون الإجهاض، لذا لا يمكن شرب الكمون بإفراط، حتى لا يؤدي إلى ولادة مبكرة، كما أنه يسبب غزارة مفرطة وغير معتادة في الطمث لدى بعض النساء.

وفي تصريحات خاصة لـ«هن» قالت الدكتورة راندا فخر الدين، استشاري النسا والولادة، ومستشار الصحة الإنجابية، إن كل المعلومات المتداولة عن خطورة الكمون على الحامل لا أساس لها من الصحة، وأن الكمون المغلي آمن تمامًا والذي يمكن أن يسبب الإجهاض هو القرفة.

أضرار القرفة للحامل

وبحسب موقع«هيلث لاين» البريطاني، لا يجب على الحامل تناول القرفة لأنها تعمل على زيادة الشعور بحرقة المعدة أو عسر الهضم، علاوة على ذلك، يمكن أن تقلل من عدد الصفائح الدموية، وقد يؤدي كوب من القرفة للحامل إلى زيادة خطر النزيف أثناء الولادة، ويزداد الأمر سوءًا إذا كنتِ قد خضعتِ لعملية قيصرية.

وفي دراسة أخرى نشرها موقع «ويب ميد» تعد القرفة آمنة عند تناولها بجرعات عادية إذا كنتِ حاملاً ، لكن العلماء ما زالوا غير متأكدين مما إذا كان تناول القرفة بجرعات عالية، أكثر بكثير مما تتناولينه عادةً في الأطعمة، كما يمكن أن يكون تناولها ضارًا.