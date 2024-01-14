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طريقة عمل الشكشوكة بأسرع خطوات مضمونة.. «هياكلوا صوابعهم وراها»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شكشوكة -

ترغب الكثير من الأمهات في تجديد وصفاتها اليومية وطهي أنواع بسيطة وغير مكلفة لتقديمها لأسرتها سواء في وجبة الإفطار أو الغداء، وتعتبر «الشكشوكة» من الأطعمة اللذيذة التي يٌفضل تناولها الصغير والكبير.

وفي الفقرات التالية، تستعرض «هن»، أسرع طريقة لعمل الشكشوكة في المنزل بمكونات غير مكلفة ومتوفرة في مٌختلف المنازل، على خطى الشيف الشربيني، خلال برنامجه «الشيف»، الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

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أسرع طريقة لعمل الشكشوكة

لعمل الشكشوكة بطريقة سريعة ولذيذة، يرجى اتباع المقادير التالية:

بيض.

بصل.

شبت.

بقدونس.

زيت.

طماطم.

فلفل أخضر.

فلفل حار.

ملح.

فلفل أسود.

ثوم.

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خطوات طريقة عمل الشكشوكة

- الخطوة الأولى: يجب أن تبدأ ربة المنزل بفرم البصل مع الثوم وتضيف إليهما الملح والفلفل، ثم وضعها في الطاسة على النار.

- الخطوة الثانية: ينصح بإضافة الفلفل الأخضر ومكعبات الطماطم والفلفل الحار والبقدونس والشبت بعد تقطيعها جيدا، لتضفي مذاقا شهيا عليها.

الخطوة الثالثة: أضيفي البيض والملح والفلفل، وامزجيهم جيدا مع المكونات الأخرى وقدميه ساخنا لأسرتك.

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طريقة عمل الشكشوكة بالباذنجان

المكونات:

باذنجان.

طماطم.

ملح.

‏فلفل أسود.

بصل.

زيت.

فلفل أخضر.

بيض.

كزبرة خضراء.

بهارات.

شبت.

كمون.

جوزة الطيب.

فلفل حار.

ثوم.

لبن.

كريمة لباني.

طريقة عمل شكشوكة باذنجان

1- احضري البصل وقطعيه لمكعبات متوسطة، ثم أضيفي ملح وفلفل وكمون وبهارات وشبت مفروم.

2- ابدأي بتقطيع الباذنجان لمكعبات صغيرة ثم اقليه في زيت ساخن.

3- ابدأي بخفق البيض جيدا بالمضرب اليدوي وأضيفي لبن وكريمة لباني.

4- ادخلي الطبق إلى الفرن واتركيه حتى ينضج.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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