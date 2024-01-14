فاكهة تساعد على تحسين جودة النوم- تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور الروسي سيرغي أغابكين، أن الأرق يشكل خطورة على الصحة، ويزيد احتمالية الإصابة باحتشاء عضلة القلب بين الذين يعانون من الأرق بنسبة 69 %، والخرف بنسبة 30%، وفقا لمجلة "فيستي. رو".

وتابع: "أثبتت طرق غير دوائية في مكافحة الأرق، وتشمل: تمارين التنفس، والنظافة، وتجنب استخدام الأجهزة الذكية قبل ساعة من الذهاب إلى السرير، وتناول وجبة العشاء الدسمة قبل موعد النوم بأربع ساعات، ووجبة خفيفة قبل النوم بساعتين".

وأضاف: "من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبة العشاء، مثل الأسماك غير الدهنية، لحم الديك الرومي والبيض الغنية بالتربتوفان- حمض أميني يتحول في الجسم إلى الميلاتونين (هرمون النوم الليلي)".

ويمكن أيضا تناول الزبادي، وثبت أن تناول منتجات الألبان والموز تساعد على تحسين النوم من خلال تأثيرها في ميكروبيوم الأمعاء.

ويقول أغابكين موضحا: "إن البقع الداكنة التي تظهر على الموز، هي هرمون الميلاتونين - الذي ينتجه الدماغ عندما يغفو الإنسان".

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