للحوامل.. نوع مكملات يحمي من الولادة المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت دراسة جديدة أجريت تحت إشراف من جامعة هارفارد أن تناول مكملات الكالسيوم بجرعة منخفضة حوالي (500 ملليجرام يومياً) قد يساعد على الوقاية من تسمم الحمل والولادة المبكرة.

وتقيم الدراسة فعالية وفوائد تناول مكملات الكالسيوم بجرعات منخفضة مقابل الجرعات العالية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

توفر الدراسة التي أجريت بالتطبيق على حالات حمل في الهند وتنزانيا، فرصة لمراجعة التوصية الحالية لمنظمة الصحة العالمية.

وأجرى الباحثون تجربتين عشوائيتين على 11 ألف حامل في الهند و11 ألف حامل في تنزانيا لتقييم ما إذا كان تناول 500 ملليجرام من الكالسيوم يومياً فعال مثل 1500 ملليجرام في تقليل مخاطر تسمم الحمل والولادة المبكرة (قبل الأسبوع 37 من الحمل).

وكانت جميع المشاركات حوامل للمرة الأولى، مما جعلهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بتسمم الحمل.

وبدءًا من 20 أسبوعاً من الحمل، حصلت المشاركات على إمدادات شهرية من مكملات الكالسيوم اليومية، والتي تتكون إما من ثلاث أقراص كالسيوم 500 ملليجرام أو قرص كالسيوم 500 ملليجرام وحبتين وهميين.

وتمت مراقبة صحتهن خلال زيارات العيادة في كل شهر من أشهر الحمل، وعند الولادة، وبعد 6 أسابيع من الولادة.

ووجدت الدراسة أن مكملات الكالسيوم بجرعة منخفضة كانت فعالة مثل مكملات الكالسيوم بجرعة عالية في الوقاية من خطر تسمم الحمل.

وتفيد توصية منظمة الصحة بأن النساء اللاتي يتبعن نظاماً غذائياً منخفض الكالسيوم، وخاصة من يعشن في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ينبغي أن يحصلن على جرعات عالية من الكالسيوم طوال فترة الحمل.

اقرأ أيضا:

3 حالات تجعلك تتوقف عن شرب القهوة.. وهذا هو الحد الآمن منها

قاتل صامت ينهي حياة زوجين داخل منزلهما- ما القصة؟

أبرزها تحدث في اللسان.. علامات تنذر بإصابتك بسكتة دماغية

العثور على مبلغ ضخم في مكان غير متوقع.. ماذا حدث لصاحبه؟

سرقه سنتين.. رد فعل صادم من شخص تجاه جاره بسبب تغيير "باسوورد الواي فاي"