ماهي مخاطر تجلط الدم ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية أن التأخر أو إهمال علاج التخثر قد يكون له المزيد من الآثار السلبية.

والتخثر (تجلط الدم) هو حالة خطيرة يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة إذا لم يعالج في الوقت المناسب.

وتجلط الدم الحاد هو انسداد في تجويف الوعاء الدموي مع كتل تخثرية تعيق تدفق الدم، واعتمادا على الوعاء الذي تشكلت فيه الخثرة يتم تمييز تجلط الدم الشرياني أو الوريدي، وفقا لصحيفة " Gazeta.Ru".

وتابعت: "تجلط الدم الشرياني الحاد (الناجم بشكل رئيسي عن تصلب الشرايين) يسبب نقص حاد في تروية الأطراف، وأعراضه هي: ألم مفاجئ وشديد للغاية وانخفاض النبض في الطرف والشحوب والبرودة وتنميل الأطراف، وفي حالة نقص التروية الحاد، تكون الجراحة الطارئة وإعطاء الأدوية هي الحل.

ويؤدي تجلط الدم في الوريد، إلى تطور التهاب الوريد الخثاري الحاد. وأعراض هذه الحالة هي: ألم وتورم في الطرف. احمرار موضعي للجلد (مع انسداد كامل لتدفق الدم، قد يتغير لونه إلى اللون الأزرق - زرقة الجلد)؛ ارتفاع درجة الحرارة في منطقة الوريد (الجلد الساخن)؛ ضغط مؤلم على طول الوريد.

وتقول: "يمكن أن يؤدي تجلط الدم الوريدي إلى حالة تهدد الحياة - الانسداد الرئوي. أما تجلط الدم الشرياني فيؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية. لذلك، من المهم جدا في كلتا الحالتين التشخيص المبكر لتجلط الدم، وعلاجه في الوقت المناسب.

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