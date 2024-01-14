الامارات | في المكسيك خدمة واي فاي إجبارية وإلا الموت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت عصابة في ولاية ميتشواكان المحاصرة بوسط المكسيك بتركيب هوائيات إنترنت مؤقتة خاصة بها مجبرة السكان المحليين على استخدامها والدفع مقابل ذلك، وإلا فسيقتلون.

ويشتمل نظام الكارتل، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية اسم "هوائيات المخدرات"، على هوائيات إنترنت تم تركيبها في مدن مختلفة وتم بناؤها بمعدات مسروقة.

واتهمت المجموعة ما يقرب من 5000 شخص برفع الأسعار بين 400 و500 بيزو (25 إلى 30 دولارًا) شهريًا، حسبما قال مكتب المدعي العام لولاية ميتشواكان لوكالة أسوشيتد برس. وهذا يعني أن المجموعة يمكن أن تحصل على حوالي 150 ألف دولار شهريًا.

وقال ممثلو الادعاء إن الناس تعرضوا للترهيب "للتعاقد على خدمات الإنترنت بتكاليف باهظة، بحجة أنهم سيقتلون إذا لم يفعلوا ذلك"، رغم أنهم لم يبلغوا عن أي حالة وفاة من هذا القبيل.

وحددت وسائل الإعلام المحلية الجماعة الإجرامية بأنها كارتل لوس فياجراس، فيما رفض ممثلو الادعاء تحديد الكارتل المتورط لأن القضية لا تزال قيد التحقيق، لكنهم أكدوا أن لوس فياجراس تهيمن على البلدات التي أجبرت على سداد مدفوعات خدمة الواي فاي.

وصادرت السلطات المعدات في أواخر الأسبوع الماضي وشاركت صورًا للهوائيات المؤقتة وأكواما من المعدات وأجهزة التوجيه التي تحمل علامات شركة الإنترنت المكسيكية Telmex، المملوكة لرجل الأعمال المكسيكي القوي كارلوس سليم، كما قامت باعتقال شخص واحد.

واستخدمت العصابات المكسيكية منذ فترة طويلة شبكة ظل من أبراج الراديو والإنترنت المؤقتة للتواصل داخل المنظمات الإجرامية ومراوغة السلطات.

لكن فالكو إرنست، المحلل المكسيكي في مجموعة الأزمات، قال إن استخدام مثل هذه الأبراج لابتزاز المجتمعات هو جزء من اتجاه أكبر في البلاد.

وقال إرنست إن ما يقرب من 200 جماعة إجرامية مسلحة تنشط في المكسيك لم تعد تركز فقط على تهريب المخدرات، بل أصبحت أيضًا "تحتكر بحكم الواقع خدمات معينة وأسواقا قانونية أخرى". وقال إنه مع اكتساب الكارتلات سيطرة أكثر صرامة على مساحات كبيرة من المكسيك، فقد شكلوا بشكل فعال "الإقطاعيات".