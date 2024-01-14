10 فوائد لـ تناول الردة.. تحدث تغييرات مذهلة في الجسم لن تستغني عنها بعد اليوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يجب أن تدخل الردة ضمن العناصر الغذائية التي تعتمد عليها الأسرة المصرية، إذ أنها تحتوي على فوائد هائلة للصحة، وخلال تحضير الأطعمة يجب أن تكون مكونا رئيسيا، لاحتوائها على مصادر الألياف ومضادات الالتهاب بالجسم، ونقدم لكم فوائدها العديدة وطريقة إدخالها ضمن مكونات الطعام في السطور التالية.

فوائد الردة

أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام الردة كمكمل غذائي، إذ أن لها نشاطا مضادا للأكسدة بسبب العناصر المعدنية الموجودة فيها كبديل للدهون، كما أن له فوائد لعلاج قرح المعدة والتهاب القولون، وأوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن تناول الردة أو الغذاء الذي يحتوي على الردة يعد غذائا صحيا.

هل نخالة القمح مفيدة؟

الأمر نفسه أكده عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، قائلا إنّ للردة فوائد عديدة تتمثل في التالي:

- الردة مصدر غني بالألياف الغذائية التي تعتبر أساسية لنظام غذائي صحي.

- يساعد تناول الردة على إنقاص الوزن.

- الألياف الغذائية الموجودة في الردة تعطي شعورًا سريعًا بالشبع.

- تقلل استهلاك مستوى الكوليسترول في الدم.

- تعمل الردة على خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة.

- الكمية المسموح تناولها من الردة، لتكون منتج غذائي يطرد السموم إلى خارج الجسم، ألا تزيد كمية الردة عن 3 ملاعق كبيرة.

- تعزيز صحة الأمعاء وعملية الهضم.

- ترفع معدل التخلص من السموم.

- تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

- تعمل على الوقاية من أمراض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد الردة للتنحيف

أما عن فوائد الردة للتنحيف، أوضح ناجي تناول الردة يؤدي إلى الشعور بالشبع، لما تتمتع به من سعرات قليلة، ناصحا بتناولها لمن يريدون خسارة الوزن، ويمكن وضعها على أي من مكونات الأطعمة، وتحسن من أداء وظائف القولون، وتدعم جهاز المناعة.

إزاي أعمل العيش بالردة؟

نقدم لكم المقادير على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي:

- دقيق.

- ماء.

- ملح.

- سكر.

- خميرة.

- زيت.

- ردة.

طريقة عمل العيش بالردة

- اخلطي الدقيق والملح والسكر.

- ضيفي الخميرة والزيت والماء جيدًا.

- اتركي العجين حتى يخمر.

- افردي العجين على الردة.

- قطعي العجين على شكل كرات.

- في خبر على طاسة بالنار على الوجهين ضعيه حتى ينضج.