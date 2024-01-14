بـ20 جنيه بس.. أرخص إفطار للعائلة هتحضريه في 5 دقايق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

"الإفطار" وجبة أساسية لا غنى عنها يحرص كثيرون على تناولها في الصباح.

ونستعرض تكلفة وجبة إفطار لـ 3 أفراد في المنزل، بحسب أسعار الأسواق المصرية اليوم.

"مكونات الشكشوكة"

-بيض القطعة بـ 5 جنيها.

-بصل سعر الكيلو 25 جنيه.

-طماطم سعر الكيلو 10 جنيه.

-ملح الكيس بـ 2 جنيه.

-فلفل أسود.

وجبة شكشوكة تكفي 3 أفراد، بتكلفة 20 جنيها في المتوسط، كالتالي:

-2 بيضة بـ 10 جنيه.

-ربع بصل بـ 6 جنيه.

-ربع طماطم بـ 2.5 جنيه.

-ملح بـ 2 جنيه.

-رشة فلفل أسود.

"مكونات الطعمية"

-1/8 كيلو فول مدمس بـ 5 جنيه.

-رابطة بقدونس بـ 2 جنيه.

-رابطة كزبرة بـ 2 جنيه.

- رابطة كراث بـ 2 جنيه.

- بصلة كبيرة مفرومة الربع بـ 6 جنيه.

2 فص ثوم مفروم، يصل سعر الكيلو من 30 إلى 90 جنيهًا.

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