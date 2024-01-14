ابتكار خاتم ذكي للنساء يتابع المؤشرات الحيوية للجسم.. ما علاقته بالذكاء الاصطناعي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مراقبة المؤشرات الصحية، واهتمام النساء بأجسادهن، كان يلزمه جهازا ذكيا خاص بالسيدات، وهو من أبرز الأجهزة التي أُعلنت في معرض CES 2024، المنعقد في لاس فيجاس، وهو خاتم ذكي مخصص بهدف تسهيل تتبع البيانات الصحية، ويدعى Evie، ويراقب صحة النساء بكل مراحل حياتهن، وصنفه الخبراء بأنه طفرة ذكية، فلم تترك التكنولوجيا مجالًا إلا لعبت فيه دورًا مؤثرًا.

الخاتم الذكي Evie

يدخل ضمن مكونات الخاتم الذكي تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ يعمل على تحليل البيانات الصحية للنساء، ويعد أول خاتم ذكي في السوق يركز على النساء دون غيرهن، لتميزه بشكل المجوهرات النسائية، وتمت مطابقته مع القياسات الحيوية لهن، وبه تطبيق مصاحب من الألف إلى الياء لتوفير تجربة أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، بحسب الموقع الرسمي PR Newswire، وكالة شيغاكو الرسمية.

خصائص خاتم Evie

ويتميز بأنه أول خاتم مصمم بفجوة صغيرة في سطح الخاتم ومرونة طفيفة في المعدن، مما يجلعه يضمن ملاءمة مريحة للجسم في جميع الأوقات، كما أن به العديد من الخصائص التي تجعله مميزًا دون غيره، تمثلت في التالي:

- يحتوي على مستشعر أكثر ذكاءً، لتحسين قياس العلامات الحيوية والأمراض.

- به مصابيح أكثر سطوعًا وأكثر كفاءة ينبعث منه الضوء لتحسين جودة الإشارات الضوئية.

- علبة الشحن الخاصة بـالخاتم Evie قابلة للحمل.

- يمكن إعادة شحنه حتى 10 مرات بشحنة واحدة لسهولة الاستخدام أثناء التنقل.

- به ملخصًا يوميًا الأول من نوعه في الصناعة والذي يجمع أنشطة كل يوم والتعافي في رسم بياني لفهم أداء ذلك اليوم.

- يتضمن بشكل فريد رصيدًا لعوامل مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- صممته شركة Movana Health بهدف تسهيل تتبع البيانات الصحية.

- حصل هذا الخاتم على جائزة معرض CES 2024 للابتكار.

- يمكن للنساء تسجيل أوقات الدورة الشهرية ومزاجهن في أثناء فترات الطمث.

- به تعزيز مزايا الذكاء الاصطناعي في الخاتم للكشف عن المؤشرات الصحية الأخرى.

- يتضمن معدل ضربات القلب في أوقات الراحة، ومعدل التنفس وأوقات الاستيقاظ، والنوم.

- يتتبع الخطوات والمسافة التي تمشينها يوميًا، والكشف التلقائي عن النشاط بمجرد أن يبدأ المستخدم في الجري أو المشي أو ركوب الدراجة دون الحاجة إلى تسجيل المعلومات في التطبيق.

الخاتم الذكي Evie.. يراقب صحة النساء

من جانبه، أوضح جون ماستروتارو، الرئيس التنفيذي للشركة المنتجه له، أنّ الخاتم الذكي مصمم لتلبية الاحتياجات الصحية للنساء، وهو متاح لمُستخدمي هواتف آيفون، وسيوجد إصدار خاص لمُستخدمي أجهزة أندرويد في هذا العام، مؤكدًا أنه يوفر ملخصًا يوميًا يوضح كل البيانات والمؤشرات، وتمت الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على Evie Ring، حسبما ذكرت «ديلي ميل» البريطانية.